«Хамас» подтвердил соглашение с Израилем по возвращению заложников

Палестинское движение «Хамас» привело детали соглашения с Израилем, в рамках которого планируется освободить заложников, удерживаемых в секторе Газа. Сегодня, 22 ноября, сделку одобрило израильское правительство по итогу специального заседания.

Соглашение предполагает четырехдневное прекращение огня. За это время «Хамас» освободит 50 заложников — «женщин и детей в возрасте до 19 лет», говорится в Telegram-канале боевиков. В обмен Израиль отпустит 150 заключенных в израильских тюрьмах палестинских женщин и несовершеннолетних.

В сектор Газа в период прекращения огня пропустят «сотни грузовиков гуманитарной, чрезвычайной и медицинской помощи» и топлива. На четыре дня будут приостановлены полеты над южной частью сектора Газа, над севером запрет введут на шесть часов, с 10:00 до 16:00. «Хамас» отметил, что соглашение было достигнуто за счет усилий Катара и Египта.

Как сообщала израильская сторона, на первом этапе договоренности планируется освободить 30 детей, восемь матерей и еще 12 женщин. После завершения первого этапа «Хамас» освободит дополнительное число заложников и получит взамен свободу для трех заключенных за каждого похищенного и день прекращения огня за каждых десятерых заложников. По данным израильской армии, в заложниках находятся около 240 человек.

Подробнее об одобрении сделки — в материале «Ъ» «Израиль пошел на сделку с ''Хамасом''»

Лусине Баласян