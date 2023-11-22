Если в праймериз сгрудились левые

Запланированный ранее на вторник старт «Народных праймериз-2024», призванных определить единого кандидата в президенты от левопатриотической оппозиции, отложен. Организаторы в лице движения «Левый фронт» объяснили это проявившимся интересом со стороны правоохранительных органов. Парламентская оппозиция отстранилась от процедуры, хотя отдельные политики, оказавшиеся среди номинантов, и признают полезность акции для общества в целом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Народные праймериз» к президентским выборам 2024 года социалистическое общественное движение «Левый фронт» анонсировало в октябре. К 21 ноября перечень номинантов из 33 человек был сформирован в заявительном порядке: кандидатуру можно было направить по электронной почте. Голосовать за них, по задумке, будут на специальном сайте, а победителя «Левый фронт» предложит выдвинуть в президенты от КПРФ. Как сообщил “Ъ” лидер движения Сергей Удальцов, кандидаты могли и отказаться от участия: так, из-за «интереса со стороны властных структур» вычеркнуть свою фамилию попросил директор Кировского тракторного завода Сергей Серебряков.

Другим проблемным кандидатом оказался бывший министр обороны ДНР и экс-офицер ФСБ Игорь Стрелков (Гиркин), арестованный по делу об экстремизме. «Как мы объявили, что он будет в списке, к нам усилился интерес правоохранительных органов,— рассказал господин Удальцов.— На людей, которые занимаются у нас техническим обеспечением, вышли представители Центра по борьбе с экстремизмом и пригласили на беседу». В пресс-центре МВД на запрос “Ъ” оперативно не ответили.

Внимание полиции побудило организаторов перенести акцию, дабы ее не признали «экстремистским мероприятием», объяснил Сергей Удальцов: «Мы решили сдвинуть старт, подстраховаться, все прояснить и понять, чтобы не было проблем у других участников». Лидер «Левого фронта» надеется, что «до криминала не дойдет», голосование удастся провести и это «будет полезно для того, чтобы президентские выборы прошли более конкурентно и кандидат от левопатриотической оппозиции был определен не кулуарно, а с учетом мнения широких слоев общественности».

По словам политика, организаторы рассчитывают, что в праймериз поучаствуют «несколько десятков тысяч человек», прошедших верификацию по номеру телефона или электронной почте. Среди предполагаемых фаворитов сам господин Удальцов назвал директора подмосковного совхоза имени Ленина Павла Грудинина (победитель аналогичных «Народных праймериз» 2018 года и экс-кандидат в президенты от КПРФ), Игоря Стрелкова, саратовского коммуниста Николая Бондаренко, главу Хакасии Валентина Коновалова и бывшего иркутского губернатора, депутата Госдумы от КПРФ Сергея Левченко. «Но это не истина в последней инстанции, просто визуально в том потоке, что шел, эти фамилии упоминались чаще, поэтому этой пятеркой не следует ограничиваться»,— подчеркнул Сергей Удальцов.

Николай Бондаренко сообщил “Ъ”, что «слышал» о планах «Левого фронта» и считает «любые инициативы, которые предлагает оппозиция в отношении общества», «крутыми» и «правильными»: «Они будут пробуждать в людях интерес, вовлекать их в политику, чтобы они пробовали, а не ждали и не терпели, когда все само собой поменяется».

Другой член списка, депутат Госдумы Михаил Делягин («Справедливая Россия — За правду»), узнал о своем «выдвижении» от корреспондента “Ъ” и оказался менее расположен к идее. «Эти олухи Розы Люксембург даже не подозревают, что "Справедливая Россия" выдвинула в президенты Владимира Путина, а что я это решение поддерживаю — и тем более»,— отрезал депутат.

В КПРФ от задумки «Левого фронта» дистанцировались изначально. Первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин в беседе с “Ъ” подчеркнул, что в партии «нет и не будет никаких праймериз», так как там понимают «искусственность» подобных процедур. «У нас 13 тыс. первичных партийных организаций, мы через обсуждение в рамках региона ведем тихую, непубличную работу и выявляем мнения и предложения»,— пояснил коммунист. Он также добавил, что решение по кандидату в президенты партия примет после обязательной консультации с союзными силами: «Это не пиар, как у некоторых близких нам организаций, но это их право — хотят, пусть вносят какие-то предложения».

Политолог Константин Калачев считает, что участие в «Народных праймериз» имеет смысл для тех, кто строит политическую карьеру в КПРФ и нацеливается в том числе на выборы в Госдуму 2026 года: «Это возможность напомнить о себе и получить бесплатную раскрутку. С другой стороны, важно не поссориться с руководством КПРФ, потому что там будут смотреть достаточно ревниво на эти результаты». Сама Компартия может использовать это голосование в качестве «инструмента давления», чтобы получить «гарантии и возможности» на будущую кампанию, где ей критически важно занять второе место, рассуждает эксперт. Судя по тому, как это происходит сейчас, это «частная инициатива Удальцова», но «старшие товарищи постараются объяснить ему, что надо согласовывать действия», уверен господин Калачев. «Пока эти праймериз больше похожи на чемодан без ручки: нести тяжело, выбросить жалко»,— резюмирует политолог.

Григорий Лейба