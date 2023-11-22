По делу Флинта провели контрразведку

Как стало известно “Ъ”, 2-й Западный окружной военный суд не нашел ошибок в материалах громкого уголовного дела в отношении группировки предполагаемых кибермошенников под руководством Алексея Строганова (Флинт) и поручил 235-му гарнизонному военному суду рассмотреть его по существу. Ранее как раз из-за ошибок дело было возвращено в прокуратуру, утвердившую обвинение. Защита фигурантов по-прежнему считает, что расследовать, вероятно, совершенные аферы с банковскими картами МВД не имело права, поскольку одним из обвиняемых являлся действующий сотрудник ФСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Строганов

Фото: Архив Алексея Строганова Алексей Строганов

Фото: Архив Алексея Строганова

Как пояснил “Ъ” один из участвующих в уголовном деле адвокатов, примерно месяц назад защите предполагаемых кибермошенников удалось добиться возврата расследованного следственным департаментом МВД РФ уголовного дела в Генпрокурору для устранения недостатков, препятствующих его рассмотрению по существу. Адвокаты обратили внимание 235-го гарнизонного военного суда на особый статус одного из обвиняемых, Игоря Ворошилова, который в период совершения предполагаемых преступлений являлся действующим сотрудником департамента военной контрразведки ФСБ РФ. Уголовное дело в отношении военнослужащего Ворошилова, по версии защиты, могло расследовать только военное следственное подразделение СКР, и гарнизонный суд согласился с адвокатами.

Однако решение суда первой инстанции не устроило уже прокуроров. По мнению надзора, инкриминируемые ему преступления майор Ворошилов совершил в свободное от службы время, да и вообще предполагаемые махинации с банковскими картами с деятельностью военной контрразведки никак не пересекались. Таким образом, и расследовать абсолютно «гражданские» аферы вполне могла полиция. Об этом прокуратура заявила в своем апелляционном представлении в окружной суд и на этот раз добилась успеха. Вторая инстанция направила материалы уголовного дела в гарнизонный суд с требованием рассмотреть его по существу.

Напомним, полиция привлекла к ответственности 24 человека, 16 из них с марта 2020 года находятся под стражей. Фигурантам вменяются в вину неправомерный оборот средств платежей (ч. 2 ст. 187 УК РФ), создание оргпреступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ; вменяется в вину шести обвиняемым) и участие в ОПС (ч. 2 ст. 210 УК РФ). Свою вину в преступлениях признал только один предполагаемый хакер по фамилии Юшковский, выполнявший в группе технические функции. Он заключил досудебное соглашение с Генпрокуратурой, признал вину, дал показания на своих вероятных подельников и был приговорен к условному сроку. Все остальные настаивают на своей непричастности к инкриминируемым им преступлениям.

По версии следствия, обвиняемые входили в международную группировку кибермошенников и специализировалась на хищении данных банковских карт граждан России, СНГ, Европы и США. Преступники, как следует из обвинения, взламывали компьютерные сети процессинговых компаний, отелей, супермаркетов и ресторанов с сохраненными в их базах данными платежных средств клиентов. Полученные реквизиты банковских карт члены ОПС копировали, а полученные таким образом дампы продавали через организованные подельниками сетевые магазины в теневом секторе интернета. Теневой оборот группировки, по версии следствия, исчислялся миллионами долларов.

Организатором и лидером группы следствие считает 51-летнего бизнесмена из Калужской области Алексея Строганова, известного в среде так называемых кардеров под ником Flint24. В 2006 году он привлекался к уголовной ответственности за карточные мошенничества и даже отсидел два года по приговору суда. Выйдя на свободу, Flint переквалифицировался из кибермошенника в эксперта по кибербезопасности, а в декабре 2019 года, за три месяца до своего второго ареста, был даже награжден почетной грамотой президента России Владимира Путина «За активную общественную деятельность».

Защита фигурантов после ознакомления с материалами расследованного уголовного дела заявила о «многочисленных недоработках» следствия. «Следствие, например, называет в материалах астрономические суммы, но реально в деле нет ни одного потерпевшего,— рассказывал “Ъ” защитник одного из фигурантов Лев Глухов.— Считается, что обвиняемые нанесли вред банковской системе, но в уголовном деле не упоминается ни один российский банк — только кредитные учреждения США, Франции и Германии. Ни один из этих банков не ответил на запросы следствия, поэтому вообще не ясно, откуда взялись и куда делись копии банковских карт, о которых говорит следствие».

Защитник отметил также, что в столь сложном и масштабном уголовном деле упоминаются единственный факт сбыта обвиняемыми своей «продукции» и опять же единственный зарегистрированный следствием доход ОПС. Он составил всего $700, а получены эти деньги были в рамках так называемой контрольной закупки, проведенной оперативниками ФСБ перед задержанием будущих фигурантов.

Сергей Машкин