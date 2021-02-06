И Flint с ними

Как стало известно “Ъ”, Следственный департамент МВД России завершил расследование уголовного дела об организованной группе киберпреступников, жертвами которых становились граждане всего мира. Обвинения в окончательной редакции были предъявлены трем десяткам организаторов и участников ОПС, главным из которых считается ранее судимый бизнесмен из Калужской области Алексей Строганов, обладающий при этом почетной грамотой директора ФСБ и известный как Flint24. Его не теневая деятельность заключалась в защите крупных финансовых структур от хакерских атак.

В пятницу адвокатов фигурантов расследования, которое ведется с начала прошлого года, вызвали в следственные изоляторы «Бутырка» и «Матросская Тишина», где следователи по особо важным делам МВД предъявили их подзащитным обвинение в окончательной редакции. По данным “Ъ”, большинству из арестантов инкриминировали участие в организованном преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК РФ) и неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой (ч. 2 ст. 187 УК РФ). И только шестеро были окончательно обвинены в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 210 — организация ОПС. Главным из них, отмечают источники “Ъ” в силовых структурах, стал бизнесмен из Калужской области Алексей Строганов, известный среди кардеров (мошенников, специализирующихся на операциях с платежными картами) как Flint24. Соорганизаторами сообщества следствие считает руководителей «обособленных» подразделений ОПС, которые отвечали, например, за хищение платежных средств, поставку похищенного в интернет-магазины, дальнейшую продажу данных и даже «устранение конкурентов». Последних, естественно, не убивали, а создавали определенные помехи в их работе, в том числе используя вредоносные программы. Большинство обвиняемых свою причастность к организованной киберпреступности не признали.

«Моему подзащитному предъявили обвинение на 48 листах,— рассказал “Ъ” адвокат Михаил Ошеров, защищающий программиста Максима Малинина.— В огромном тексте он упоминается только три раза в качестве некоего пособника Строганова, который якобы предоставлял ему данные банковских карт». При этом, отметил адвокат, в обвинении нет никакой конкретики — ни дат, ни способов совершения преступления, поэтому как от него защищаться, пока не очень понятно. Между тем господин Малинин провел за решеткой почти 11 месяцев.

Большинство обвиняемых по этому делу были задержаны сотрудниками ФСБ 20 марта прошлого года в ходе спецоперации, которая проводилась по 60 адресам в 11 регионах России. Затем Тверской райсуд Москвы заключил фигурантов под стражу, причем Алексей Строганов оказался в СИЗО за пару дней до своего 48-летия. Изначально им инкриминировалась только ст. 187 УК, которая предусматривает до 7 лет заключения. Затем обвинение утяжелили ст. 210 УК.

По версии следственного департамента МВД, опирающегося на результаты оперативно-разыскных мероприятий спецслужбы, группировка кардеров действовала с 2014 по март 2020 года. Часть ее участников осуществляла хищения данных банковских карт людей, проживающих не только в России и странах СНГ, но и Евросоюза и США. Эти данные они передавали своим сообщникам, которые выставляли их на продажу в десятках созданных участниками же ОПС интернет-магазинов. Например, ebin.сс имел пять так называемых «зеркал». Злоумышленники получали в среднем до $20 со сделки. Поскольку речь шла о сотнях, а то и тысячах карт, доход мог быть вполне солидным.

Однако адвокаты фигурантов дела обратили внимание “Ъ” на то, что фактический ущерб в нем отсутствует. «Моему клиенту вменяется хищение данных карт,— отметил Михаил Ошеров.— Однако каких именно и у кого, в обвинении не указано. Нет данных и о хищении конкретных сумм с этих карт».

Отрицает свою вину и предполагаемый организатор ОПС Алексей Строганов, считающийся одним из ведущих кардеров страны. Следует отметить, что свой первый срок в шесть лет будущий Flint24 получил по приговору Люблинского райсуда Москвы еще в 2006 году. Тогда его признали участником группировки кардеров, которой руководил украинец Артур Ляшенко. Ее участники, по данным ФСБ, изготовили не менее 5 тыс. поддельных карт Visa, Mastercard и American Express, которые продали в России, Белоруссии, на Украине, в Польше, Чехии, Франции, Германии и США. Использование этих карт нанесло «значительный» ущерб «банковским и платежным системам», говорилось тогда в заявлении ЦОС ФСБ.

Интересно, что после освобождения Алексей Строганов стал крупным экспертом в области кибербезопасности, защищал от хакерских атак банки и платежные системы, про него было снято несколько фильмов и написана книга. Очевидно, помогал он в этой сфере и спецслужбам. Во всяком случае, пытаясь добиться его освобождения из СИЗО, защита приводила в качестве довода законопослушности кардера факт награждения его почетной грамотой за подписью директора ФСБ. Защита господина Строганова была недоступна для комментариев. Источник “Ъ” в ФСБ предположил, что грамота стала результатом массового награждения, приуроченного к какому-то важному для страны событию, например, подготовке или проведению Олимпиады или чемпионата мира по футболу.

Николай Сергеев