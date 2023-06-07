Гегемонии доллара угрожали из России

Как стало известно “Ъ”, в военный суд передано громкое уголовное дело предполагаемого оргпреступного сообщества хакеров из 26 человек под руководством бизнесмена Алексея Строганова. Начнется ли процесс по существу, пока не ясно: защита планирует добиться возврата дела прокурору в связи с серьезными, по ее мнению, недоработками. По данным адвокатов, за 2,5 года расследования не было найдено ни одного пострадавшего от деятельности хакеров, а ущерб они нанесли банковской системе США. Господин Строганов, по версии следствия, и вовсе пытался разрушить гегемонию доллара.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Строганов

Фото: Архив Алексея Строганова Алексей Строганов

Фото: Архив Алексея Строганова

После утверждения обвинения первый заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин направил материалы уголовного дела в 235-й гарнизонный военный суд Москвы. Связано это с тем, что один из фигурантов дела на момент его возбуждения был действующим военнослужащим.

Всего перед судом предстанут 26 человек, 16 из них с марта 2020 года находятся под стражей. Фигурантам вменяются неправомерный оборот средств платежей (ч. 2 ст. 187 УК РФ) и членство в оргпреступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК РФ), причем шестерых из обвиняемых следствие считает организаторами ОПС, вменяя им в вину ч. 1 соответствующей статьи. Свою вину в преступлениях признал только один предполагаемый хакер — Андрей Юшковский, выполнявший в группе технические функции. Он заключил досудебное соглашение с Генпрокуратурой, признал вину, дал показания на своих вероятных подельников и был приговорен к условному сроку. Все остальные настаивают на своей непричастности к преступлениям.

Большинство обвиняемых оказались под арестом в марте 2020 года после масштабной спецоперации ФСБ РФ, проведенной в 11 регионах России по 60 адресам. Тверской райсуд Москвы тогда арестовал большинство задержанных по ходатайству следователей следственного департамента МВД. По версии следствия, международная группировка кибермошенников специализировалась на хищении данных банковских карт граждан России, СНГ, Европы и США и действовала с 2014 года. Преступники, как полагает полиция, взламывали компьютерные сети процессинговых компаний, отелей, супермаркетов и ресторанов с сохраненными в их базах данными платежных средств клиентов. Полученные реквизиты банковских карт члены ОПС, как полагает полиция, копировали, а полученные таким образом дампы продавали через организованные подельниками магазины в теневом секторе интернета.

Интересно, что цена одного дампа, по данным следствия, составляла в среднем около $20, но учитывая, что сделки совершались сотнями и даже тысячами, оборот ОПС в целом исчислялся миллионами долларов.

Организатором и лидером группы следствие считает 51-летненего бизнесмена из Калужской области Алексея Строганова, известного в среде так называемых кардеров под ником Flint24. Свой первый срок за аферы с банковскими картами — шесть с половиной лет — он получил летом 2006 года по приговору Люблинского райсуда Москвы. Суд признал его участником хакерской группировки под руководством украинца Артура Ляшенко, участники которой изготовили не менее 5 тыс. поддельных карт Visa, Mastercard и American Express, которые продали затем в России, Белоруссии, на Украине, в Польше, Чехии, Франции, Германии и США. Их использование, по данным ЦОС ФСБ, нанесло «значительный ущерб банковским и платежным системам». Между тем уже в начале 2008 года осужденный условно-досрочно вышел на свободу. На воле Флинт стал экспертом в области кибербезопасности, защищал от хакерских атак банки и госучреждения. Про его необычный жизненный путь был снят фильм и написана книга, а в декабре 2019 года, за три месяца до ареста, эксперт был награжден почетной грамотой президента России «За активную общественную деятельность».

Еще одним активным участником ОПС следствие считает владельца и директора морского клуба в Ялте Виталия Ахметова, более известного в качестве лидера крымской общественной организации «Народное единство», созданной в 2014 году для поддержки референдума о вхождении полуострова в состав России. Его адвокат Лев Глухов рассказал “Ъ”, что господин Ахметов уже более трех лет содержится под стражей, хотя его роль в предполагаемом ОПС не определена. «Мой клиент вообще далек от компьютерной деятельности,— пояснил защитник.— Он занимался сдачей в аренду яхты и гидроциклов в Ялте и организовывал отдых на побережье для Алексея Строганова и его приятелей».

По словам защитника Глухова, ознакомившись с материалами уголовного дела, он и его коллеги отметили многочисленные недоработки. «Следствие, например, называет в материалах астрономические суммы, но реально в деле нет ни одного потерпевшего,— утверждает защитник.— Считается, что своими действиями обвиняемые нанесли вред банковской системе. Однако в уголовном деле не упоминаются российские или даже зарегистрированные в странах СНГ банки — только кредитные учреждения США, Франции и Германии. Ни в один из этих банков следствие не сделало запросы, поэтому вообще не ясно, делались ли копии банковских карт, о которых говорит следствие?»

Зато, подчеркнул защитник, следствие считает, что обвиняемый Строганов своими действиями старался разрушить гегемонию доллара.

Адвокат Глухов отметил также, что в столь сложном и масштабном уголовном деле упоминается единственный факт сбыта обвиняемыми своей «продукции». Защитник не захотел вдаваться в детали сделки, но пояснил, что зарегистрированный следствием доход ОПС составил всего $700, а получены эти деньги были в рамках так называемой контрольной закупки, проведенной оперативниками ФСБ перед задержанием будущих фигурантов. По мнению защитника, все эти недоработки препятствуют объективному рассмотрению дела в суде и вынесению справедливого законного решения, поэтому на предварительных слушаниях им будет заявлено ходатайство о возврате материалов прокурору.

Сергей Машкин