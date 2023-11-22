Диспансеризация достала до печенок

С 2024 года в состав профилактических мероприятий впервые войдет обследование на антитела к гепатиту С. Пройти скрининг бесплатно раз в десять лет смогут все россияне старше 25 лет. Приказ об этом Минздрав РФ опубликовал для общественного обсуждения. В ведомстве объясняют, что такая мера будет способствовать раннему выявлению заболевания, а также уточнению сведений о его распространенности в России. В общественной организации «Вместе против гепатита» “Ъ” заявили, что это решение «превзошло ожидания пациентского сообщества». Обследования будут проводиться с согласия гражданина, заверили в Минздраве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В рамках профилактических осмотров и диспансеризации Минздрав РФ предлагает проводить обследование на гепатит С. Проект приказ ведомства опубликован для общественного обсуждения. Пройти скрининг смогут граждане в возрасте 25 лет и старше один раз в десять лет начиная с 2024 года. В пояснительной записке указано, что обследование будет проводиться при условии добровольного согласия гражданина или его законного представителя за счет средств обязательного медстрахования (ОМС).

«Раннее выявление заболевания, которое часто протекает бессимптомно, позволит избежать серьезного ущерба для здоровья. Такое обследование вводится в состав профилактических мероприятий впервые»,— заявили в ведомстве. Документ подготовлен по итогам заседания рабочей группы Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, которое состоялось в июле.

В Минздраве также отмечают, что организовать раннее выявление нужно «в целях уточнения сведений о распространенности гепатита С в России». К запуску готовится федеральный регистр носителей вирусных гепатитов, который призван систематизировать учет и помочь в соблюдении преемственности на всех этапах оказания помощи. Отметим, сейчас медицинским ведомством зарегистрированы около 620 тыс. больных гепатитом С. Однако оценочное число случаев составляет от 2,2 млн до 4,9 млн. Лечение ежегодно получают не более 2–3% пациентов. Так, с января по сентябрь текущего года терапию получили около 30 тыс. человек (от списка регистра это примерно 4,8%, от оценочного количества — 1,2%). По данным главного инфекциониста Минздрава РФ Владимира Чуланова, в 2022 году помощь за счет средств ОМС получили не более 15 тыс. пациентов с гепатитом С. В марте медицинское ведомство утвердило критерии оказания медпомощи больным с гепатитом С в стационаре. И хотя общественные организации оказались недовольны тем, что в перечень вошли только пациенты на поздних стадиях развития этого заболевания, в Минздраве заверили, что установление критериев обеспечивает возможность более чем в пять раз увеличить охват терапией, в особенности граждан с высокими рисками развития жизнеугрожающих состояний.

Руководитель межрегиональной общественной организации «Вместе против гепатита» Никита Коваленко говорит, что решение медицинского ведомства «превзошло ожидания пациентского сообщества». «Во-первых, приказ появился очень быстро. Честно говоря, мы ждали его в конце февраля. Во-вторых, вместо выделения "отдельных групп населения" Минздрав разом включил скрининг на гепатит С для всех,— комментирует господин Коваленко.— Сперва смутила периодичность — раз в десять лет: мы рекомендуем проходить ежегодно. Но, как я понимаю, сейчас стоит задача в первую очередь выявить всех инфицированных. И с этой точки зрения все нормально».

Никита Коваленко напоминает, что наличие только антител к вирусу гепатита С не позволяет поставить диагноз. Диагноз «вирусный гепатит С» ставится только при наличии в крови РНК вируса гепатита С, выявленной методом ПЦР. Согласно СанПиН по инфекционным заболеваниям, пациент со впервые выявленными антителами в течение трех дней в амбулаторном режиме и 24 часов в режиме стационара должен быть направлен к инфекционисту.

Ранее господин Коваленко отметил, что в последние годы охват пациентов с гепатитом С терапией расширяется, обнародованы «серьезные планы» на лечение в рамках ОМС. Однако, как рассказывал “Ъ”, сообщество пациентов выразило недовольство отсутствием в принятом на днях федеральном бюджете расходов на лечение гепатита С как моноинфекции. Они обращают внимание, что президент РФ Владимир Путин поручил найти источник финансирования на эти цели еще к 20 октября. В Минздраве “Ъ” сообщили, что «соответствующие средства предусмотрены и будут направляться на указанные цели отдельными решениями правительства».

Наталья Костарнова