Чек и лист

Федеральный фонд ОМС (ФФОМС) отправил в регионы чек-лист с алгоритмом лечения хронического вирусного гепатита С (ХВГС) в дневном стационаре. Этот документ будут использовать страховые компании и территориальные фонды ОМС при проверке качества медпомощи, а также сами медорганизации для внутреннего контроля. Регуляторы таким образом продолжают формировать перечень мер для снижения смертности от гепатита С — такое поручение еще в 2021 году дал президент Владимир Путин. В пациентском сообществе отмечают важность четкого алгоритма ведения пациента от скрининга до излечения. Но опасаются, что без лечения могут остаться больные, не попавшие в перечни чек-листа,— прежде всего, с начальными стадиями гепатита С.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Давид Френкель, Коммерсантъ Фото: Давид Френкель, Коммерсантъ

Форму индивидуального чек-листа «Контроль качества медицинской помощи по случаю оказания медицинской помощи пациентам с хроническим вирусным гепатитом C в условиях дневного стационара» Федеральный фонд ОМС отправил в регионы 11 сентября. В письме председателя ФФОМС Ильи Баланина уточняется, что алгоритм разработан «в целях организации исполнения "Плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории РФ в период до 2030 года", утвержденного распоряжением правительства России».

Напомним, еще в апреле 2021 года Владимир Путин поручил Минздраву РФ сформировать перечень мер для снижения смертности от нескольких заболеваний, включая хронический вирусный гепатит С. В декабре 2021 года главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов представил проект паспорта федеральной программы по борьбе с хроническим гепатитом С. На первом этапе, в 2023–2025 годах, предполагается вылечить более 50% пациентов — 343 тыс. человек, уже состоящих на диспансерном учете (с первоочередным охватом пациентов на поздней стадии фиброза печени). На втором этапе, до 2030 года, запланировано выявить и вылечить всех пациентов, которые пока не находятся на диспансерном наблюдении. При этом аналитики экспертной группы «Здравресурс» указывали, что в 2022 году охватить лечением удалось только около 4% пациентов от стоявших на учете и лишь 1% от оценочного числа людей, живущих с хроническим гепатитом C в России.

Чек-лист содержит сведения о пациенте: назначениях и проведенных обследованиях, опыте предыдущей противовирусной терапии, признаках ХВГС с исходом в цирроз печени, фиброза и рецидива после трансплантации печени; информацию о вакцинациях против гепатита A и B. Напомним, заражение вирусом гепатита C происходит через кровь. Также вирус может передаваться половым путем и от инфицированной матери к ребенку (внутриутробно или во время родов).

Оценка качества медпомощи с использованием индивидуальных чек-листов включает «контроль нарушенных прав пациента на надлежащее качество и доступность полнообъемной медицинской помощи», говорится в письме. Эти данные, как предполагается, будут использовать страховые компании и ТФОМС при проведении проверок. Кроме того, к форме будут обращаться сами медорганизации — для внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности.

Председатель правления межрегиональной общественной организации «Вместе против гепатита» Никита Коваленко говорит, что появление такого чек-листа связано с обновлением стандартов лечения гепатита С. По его оценке, документ «в целом хороший», так как дает врачу четкий алгоритм ведения пациента от скрининга до излечения. Однако у господина Коваленко «все еще есть несколько вопросов». «Во-первых, зачем еще одна бумажка, хоть и в электронном виде? Уже к концу года в рамках ЕГАИС (Единая государственная автоматизированная информационная система.— “Ъ”) должен заработать регистр пациентов. Оттуда можно наладить выгрузку всей необходимой информации, чтобы врачу не приходилось по нескольку раз забивать 10-значные цифры,— комментирует Никита Коваленко.— Во-вторых, к сожалению, чек-лист укрепляет позиции 70-го приказа Минздрава как документа, регулирующего лечение гепатита С в целом в рамках ОМС».

“Ъ” рассказывал ранее про приказ Минздрава РФ №70 о критериях оказания медпомощи больным с гепатитом С в стационаре, который был согласован Минюстом в конце марта. Пациенты и общественные организации просили ведомство доработать его. Из документа следовало, что рассчитывать на лечение за счет средств ОМС могут только больные на поздних стадиях фиброза и с циррозом печени. Пациентское сообщество просило пересмотреть приказ «в сторону расширения доступа к терапии». Они упомянули, в частности, пациентов с фиброзом средней тяжести; людей из листа ожидания на пересадку внутренних органов; пациентов с сопутствующими онкологическими заболеваниями; наблюдающихся по профилю «хронический вирусный гепатит С» в специализированном лечебном учреждении более года; женщин детородного возраста, в том числе проходящих или планирующих процедуру ЭКО. В итоге Минздрав учел лишь одно из 23 предложений, сообщили “Ъ” в «Коалиции по готовности к лечению (ITPC)»: в перечень были добавлены пациенты с риском быстрого развития заболевания печени по причине сопутствующих болезней.

Никита Коваленко уточняет, что пациентское сообщество «понимает и поддерживает» необходимость этого приказа как инструмента, контролирующего рост расходов Федерального фонда ОМС на лечение гепатита С. «Но сейчас мы получаем еще один документ, нарушающий нормы закона "Об обязательном медицинском страховании в РФ", в соответствии с которым страховые компании получат официальную возможность не оплачивать лечение пациентов, не попадающих в чек-лист. И такие случаи уже есть: ТФОМС Республики Коми отказывается оплачивать лечение девяти пациентов, которое началось до вступления в силу 70-го приказа»,— говорит господин Коваленко.

На этом фоне, продолжает он, «совсем незначительной» кажется еще одна проблема: авторы чек-листа предлагают проводить эластометрию печени (ультразвуковое исследование, в ходе которого оценивают эластичность и жесткость тканей) только пациентам с подозрением на цирроз. «С одной стороны, понятно: в подавляющем большинстве случаев можно обойтись и без эластометрии, но иногда она все-таки нужна и не только при подозрении на цирроз. А у врача нет возможности ее назначить в рамках ОМС — чек-лист без вариантов. В результате пациент опять пойдет делать за собственные деньги, а это нарушение его прав»,— заключает Никита Коваленко.

Главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов ранее заявлял “Ъ”, что установление критериев оказания медпомощи больным с гепатитом С обеспечивает возможность более чем в пять раз увеличить охват терапией, в особенности пациентов с высокими рисками развития жизнеугрожающих состояний. Он подчеркивал, что новые критерии касаются только стационарной помощи, в которой, как правило, нуждаются пациенты, имеющие осложнение основного заболевания или сопутствующих, при этом в полном объеме сохраняются возможности амбулаторного лечения пациентов с гепатитом С.

Наталья Костарнова