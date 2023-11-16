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Коммерсантъ FM
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Гепатит С и без

Пациенты возмущены невыполнением поручения президента дать денег на лечение

Сообщество пациентов выразило недовольство отсутствием в проекте федерального бюджета расходов на лечение гепатита С как моноинфекции. Они обращают внимание, что президент РФ Владимир Путин поручил найти источник финансирования на эти цели еще к 20 октября. Организация «Вместе против гепатита» направила письма в Минздрав и Госдуму с требованием «в кратчайшие сроки» проинформировать о статусе выполнения поручения главы государства. Депутат Алексей Куринный подтвердил, что в бюджете не предусмотрено расходов на гепатит С, однако, «по предварительным данным», средства на это есть в резервах.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

17 ноября третье, заключительное, чтение пройдет проект федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025–2026 годов. Он предполагает выделение 2,662 млрд руб. ежегодно на обеспечение лекарственными препаратами лиц, инфицированных ВИЧ, и в том числе в сочетании вирусами гепатита B и C. Минздрав России совместно с «заинтересованными федеральными органами исполнительной власти» предложил направить эти средства из доходов от индексации акцизов на сигареты и папиросы.

Однако в проекте бюджета не предусмотрены расходы на лечение пациентов с гепатитом С, обратила внимание межрегиональная общественная организация «Вместе против гепатита». Между тем президент Владимир Путин по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам 22 августа 2023 года дал правительству поручение к 20 октября определить источники дополнительного финансирования мероприятий по лечению именно этой категории граждан.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко связал наличие проблем с согласованием источника финансирования амбулаторного лечения хронического вирусного гепатита С.

По его словам, на этот счет «есть особое мнение у некоторых ведомств», но детали противоречий он не огласил. Сейчас амбулаторный сегмент в основном покрывается льготным лекарственным обеспечением региональных бюджетов, стационарный с 2023 года — бюджетом ОМС.

Отметим, в регистре Минздрава зарегистрировано около 620 тыс. больных гепатитом С. Оценочное число случаев составляет от 2,2 млн до 4,9 млн. Лечение ежегодно получают не более 2–3% пациентов. Так, с января по сентябрь текущего года терапию получили около 30 тыс. человек (от списка регистра это примерно 4,8%, от оценочного количества — 1,2%).

В каком виде проект бюджета был принят во втором чтении

Председатель организации «Вместе против гепатита» Никита Коваленко направил письмо Михаилу Мурашко и главе комитета Госдумы по охране здоровья Бадме Башанкаеву (есть у «Ъ»). Он попросил «в кратчайшие сроки» проинформировать общественников о статусе выполнения поручения президента РФ и о причинах отсутствия в проекте федерального бюджета расходов на мероприятия по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С.

Никита Коваленко отметил, что в последние годы охват терапией расширяется, обнародованы «серьезные планы» на лечение в рамках ОМС. Но чтобы выполнить поручение президента в установленные им сроки, нужно увеличить охват как минимум на порядок, а это могут позволить себе единицы регионов, считает господин Коваленко. «Поэтому без дополнительного финансирования сделать это нереально. С конца прошлого года в правительстве говорили, что часть акцизов на табачные изделия пойдет на закупку препаратов для лечения гепатита С как моноинфекции (лечение гепатита С у ВИЧ-инфицированных совершенно другая статья бюджета). Мы очень этого ждали. Поэтому сильно встревожены, что в бюджете не предусмотрены расходы на гепатит. Коллизия еще в том, что в программе "Развития здравоохранения" предусмотрен механизм распределения этих средств. А распределять, по нашим данным-то, и нечего»,— прокомментировал господин Коваленко.

В Минздраве РФ сообщили «Ъ», что средства на лечение пациентов с гепатитом поступают из ряда источников, в том числе из бюджетов субъектов РФ, фонда ОМС, федерального бюджета.

«Если говорить о проекте федерального бюджета, то в нем соответствующие средства предусмотрены и будут направляться на указанные цели отдельными решениями правительства»,— заверили в ведомстве.

Как пациенты добиваются совместного лечения вирусов гепатита С и ВИЧ

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный (КПРФ) напомнил, что после поручения президента прошло заседание комитета, в ходе которого министр здравоохранения подтвердил, что «средства в составе бюджета будут изысканы». «Отдельной строкой мы их действительно не видим, но, по предварительным данным, в резервах, которые имеются сегодня, эти средства предусмотрены,— заверил господин Куринный.— Не могу сказать, полностью или частично, но в рамках исполнения бюджета они должны появиться, видимо, параллельно с программными мероприятиями. Я пока еще не слышал, чтобы прямое поручение президента было проигнорировано».

Наталья Костарнова

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