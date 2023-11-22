Тоска по родине Деда Мороза

В этом году операторы смогут продать новогодних туров внутри страны на 50% больше, чем годом ранее, а стоимость отдыха увеличится минимум на 18%, прогнозируют участники рынка. На некоторых горнолыжных курортах страны, включая Домбай и Приэльбрусье, уже практически не осталось свободных номеров в гостиницах. Такой высокий спрос контрастирует с прошлогодними показателями, когда большая часть россиян на фоне объявленной тогда частичной мобилизации предпочли отдыхать дома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Продажи туров внутри страны на новогодние каникулы могут вырасти на 40–50% год к году, прогнозирует вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин. По его словам, уже сейчас объем бронирований превысил совокупные продажи прошлого года. По подсчетам «Слетать.ру», в структуре продаж новогодних туров ожидаемо лидирует Россия: на долю внутренних поездок сейчас приходится 29% бронирований, за год спрос вырос на 34%. В Travelata.ru отмечают, что в объеме продаж туров на длинные зимние выходные доля России за год выросла с 33% до 35%.

Если год назад общий объем бронирований отдыха на Новый год внутри страны вырос вдвое, то в этом году — в 3,5 раза, отмечают в «Интуристе». В «Алеане» говорят о росте продаж по России и странам ближнего зарубежья на 50%. Представитель сочинского курорта «Красная Поляна» отмечает, что число бронирований в зимний сезон в этом году выросло на 15% год к году.

Текущая высокая динамика может быть связана с низкой базой годом ранее, считает Сергей Ромашкин. «Третий и четвертый кварталы 2022 года для многих прошли в контексте негативных новостей об объявленной частичной мобилизации, что не способствовало продажам»,— добавляет он. Представитель «Интуриста» Дарья Домостроева считает, что текущему росту продаж новогодних туров способствовало летнее ослабление рубля: поездки на зимние каникулы многие планировали в августе—сентябре. Она добавляет, что поездки по стране на пиковые даты туристы стараются бронировать заранее, опасаясь дефицита мест.

Высокий спрос привел к тому, что уже сейчас на некоторых горнолыжных курортах, например, на Архызе, Домбае и в Приэльбрусье, практически не осталось свободных номеров в качественных отелях на новогодние праздники. В «Красной Поляне» у туроператоров, по словам Сергея Ромашкина, на 29 декабря — 2 января доступны места в 21 из 55 отелей, в Краснодарском крае в целом — 270 из 700, в Кавминводах — 49 из 217.

В «Алеане» говорят, что раскуплены все номера в отелях Краснодарского края, работающих по системе «все включено».

Сергей Ромашкин говорит, что продажи новогодних туров в Краснодарский край выросли за год на 20%, в Карелию — на 20%, в Великий Устюг — вдвое. Эксперт также говорит об увеличении в полтора раза спроса на зимний отдых в Крыму, но напоминает, что в конце 2022 года в регион практически не ездили туристы из-за близости боевых действий на Украине. По данным «Слетать.ру», 51% забронированных внутри страны туров приходится на Краснодарский край, 16% — на Санкт-Петербург, 6% — на Кавминводы. Доля Москвы составляет 5%, Калининградской области — 2%. В «Алеане» к числу наиболее востребованных направлений также относят Подмосковье: на этот регион приходится 7% продаж туров.

Средняя стоимость забронированного тура внутри страны на новогодние праздники, по оценкам «Слетать.ру», сейчас составляет 68,5 тыс. руб., что на 18% больше, чем годом ранее. Расходы на поездки в другие страны выросли в среднем на 23%, до 237 тыс. руб. В Travelata.ru оценивают средний чек внутри страны в 88 тыс. руб., рост год к году — 24%. На туры в Санкт-Петербург россияне тратят в среднем 62,1 тыс. руб., в прибрежную часть Сочи — 100,7 тыс. руб., что, соответственно, на 16,8% и 46,6% больше год к году.

В «Красной Поляне» обращают внимание, что стоимость номеров в отелях зависит от спроса, а ценообразование зависит от уровня инфляции и операционных расходов. Сергей Ромашкин оценивает среднее повышение тарифов отельеров в 10–15%, рассчитывая, что большинство из них до праздников уже не будут существенно менять ценовую политику.

Александра Мерцалова