Как будут отдыхать россияне в новогодние праздники и в 2024 году

Какие нерабочие периоды ожидают граждан — в справке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Сколько продлятся новогодние праздники

Новогодние выходные в России в этом году продлятся десять дней — с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года. Это произойдет за счет того, что два последних дня года выпадают на субботу и воскресенье.

Выходные дни 6 и 7 января, которые в 2024 году также приходятся на субботу, будут перенесены на 10 мая и 31 декабря соответственно.

Какие еще будут праздники и выходные

По решению правительства решено перенести еще ряд выходных дней — в частности, с субботы, 27 апреля, выходной перенесен на понедельник, 29 апреля, с субботы, 2 ноября, выходной перенесен на вторник, 30 апреля. Также предусмотрен и еще один подобный перенос: с субботы, 28 декабря, на понедельник, 30 декабря.

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Всего россиян ждут восемь государственных праздников, благодаря которым будет несколько длинных выходных:

1 января — Новый год;

7 января — Рождество Христово;

23 февраля — День защитника Отечества;

8 марта — Международный женский день;

1 мая — Праздник весны и труда;

9 мая — День Победы;

12 июня — День России;

4 ноября — День народного единства.

Таким образом, помимо десятидневных новогодних каникул также нерабочими в 2024 году будут дни:

с 23 по 25 февраля;

с 8 по 10 марта;

с 28 апреля по 1 мая;

с 9 по 12 мая;

12 июня;

3–4 ноября;

с 29 по 31 декабря.

Сколько длятся новогодние праздники в других странах

В Великобритании, Германии и Франции в 2024-м национальные новогодние праздники приходятся на Рождество (25 и 26 декабря) и Новый год (1 января), в Соединенных Штатах — только на 25 декабря и 1 января 2024 года. При этом чиновники ЕС в Брюсселе и Люксембурге, согласно документам Еврокомиссии, не работают с 23 декабря по 2 января включительно.

В Казахстане и Узбекистане на Новый год отдыхают по два дня (1–2 января и 31 декабря — 1 января соответственно), в Армении — три дня (31 декабря — 2 января).