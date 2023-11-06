Как будут отдыхать россияне в новогодние праздники и в 2024 году
Какие нерабочие периоды ожидают граждан — в справке «Ъ».
Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ
Сколько продлятся новогодние праздники
Новогодние выходные в России в этом году продлятся десять дней — с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года. Это произойдет за счет того, что два последних дня года выпадают на субботу и воскресенье.
Выходные дни 6 и 7 января, которые в 2024 году также приходятся на субботу, будут перенесены на 10 мая и 31 декабря соответственно.
Какие еще будут праздники и выходные
По решению правительства решено перенести еще ряд выходных дней — в частности, с субботы, 27 апреля, выходной перенесен на понедельник, 29 апреля, с субботы, 2 ноября, выходной перенесен на вторник, 30 апреля. Также предусмотрен и еще один подобный перенос: с субботы, 28 декабря, на понедельник, 30 декабря.
Всего россиян ждут восемь государственных праздников, благодаря которым будет несколько длинных выходных:
1 января — Новый год;
7 января — Рождество Христово;
23 февраля — День защитника Отечества;
8 марта — Международный женский день;
1 мая — Праздник весны и труда;
9 мая — День Победы;
12 июня — День России;
4 ноября — День народного единства.
Таким образом, помимо десятидневных новогодних каникул также нерабочими в 2024 году будут дни:
с 23 по 25 февраля;
с 8 по 10 марта;
с 28 апреля по 1 мая;
с 9 по 12 мая;
12 июня;
3–4 ноября;
с 29 по 31 декабря.
Сколько длятся новогодние праздники в других странах
В Великобритании, Германии и Франции в 2024-м национальные новогодние праздники приходятся на Рождество (25 и 26 декабря) и Новый год (1 января), в Соединенных Штатах — только на 25 декабря и 1 января 2024 года. При этом чиновники ЕС в Брюсселе и Люксембурге, согласно документам Еврокомиссии, не работают с 23 декабря по 2 января включительно.
В Казахстане и Узбекистане на Новый год отдыхают по два дня (1–2 января и 31 декабря — 1 января соответственно), в Армении — три дня (31 декабря — 2 января).