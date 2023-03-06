Сети попались вместе с мошенниками

Крупные операторы начали отсоединять от своих точек обмена трафиком небольших коллег, которые не подключены к системе для борьбы с телефонным мошенничеством «Антифрод». На такие шаги участники рынка идут под угрозой штрафов за пропуск звонков с подменных номеров, которые в основном организуют через сети локальных операторов. Тенденция поможет сократить риски для клиентов, но спровоцирует рост судебных разбирательств, полагают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ

Источник “Ъ” в правительстве и собеседники на телекоммуникационном рынке рассказали, что крупные операторы связи начали отключать небольшие компании от работы на своих сетях, в том числе в точках обмена международного трафика, если они не подключены к системе верификации подменных номеров Роскомнадзора «Антифрод». Дело в том, что многие малые операторы пропускают вызовы с подменных номеров, а жертвой телефонных мошенников становятся абоненты крупных участников рынка, которые приняли вызов, объясняет собеседник в правительстве. В Роскомнадзоре “Ъ” подчеркнули, что операторы самостоятельно принимают решение о подключении сторонних компаний к своей инфраструктуре.

Роскомнадзор запустил единую платформу верификации телефонных вызовов (ЕПВВ) «Антифрод» в конце января. В ведомстве уточняли, что система не будет работать на полную мощность, пока к ней не присоединятся все операторы, включая небольшие компании (см. “Ъ” от 18 января). Подключение предусмотрено в законе «О связи», за нарушение требований предусмотрен штраф от 600 тыс. до 1 млн руб. Как заявил директор подведомственного Роскомнадзору Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования Сергей Хуторцев 3 марта, у компаний «есть 224 дня для подключения к системе после получения соответствующего уведомления».

Операторам связи уже приходят крупные штрафы (около 500 тыс. руб.) за пропуск вызовов с подменных номеров, что «может быть не так значительно для "большой четверки", но губительно для малых», говорит гендиректор консалтинговой компании «Ордерком» Дмитрий Галушко. «Крупные же операторы, на чьем оборудовании работают небольшие компании, тоже не хотят нести потери из-за пропуска их вызовов, поэтому и начали отключать от сетей»,— отмечает он.

Проблему “Ъ” подтвердили в Unitel: компания была признана нарушителем правил оказания услуг связи, и крупному оператору-партнеру после решения суда поступило требование приостановить «оказание услуг по пропуску трафика». По словам представителя Unitel, с подобной ситуацией столкнулось еще минимум четыре оператора связи.

Мошеннические звонки с подменных номеров используют злоумышленники, в том числе для обмана пользователей и вывода денег с их счетов. С начала года для обхода защиты трафика мошенники начали применять иностранные номера, визуально сходные с российскими (см. “Ъ” от 17 февраля). Согласно данным «Сбера», в 2022 году с мошенничеством столкнулись около 83% россиян, а убытки граждан составляли 14,2 млрд руб.

В «Ростелекоме» утверждают, что компании неизвестны случаи отключения малых операторов из-за отсутствия подключения к системе «Антифрод». В Tele2 считают, что оператор имеет право прекратить прием трафика от игрока, с сети которого наблюдает «регулярное поступление фродового трафика». «Необходимость подключения к системе верификации вызовов — это прежде всего рекомендация добросовестным операторам для решения возникающих проблем»,— добавили в Tele2. В «МегаФоне» ответили, что «блокируют звонки с российской нумерацией из международных сетей, если нет подтверждения, что звонящий находится в роуминге». В МТС лишь заверили, что не отключают «малых партнеров». В «Вымпелкоме» отказались от комментариев.

Директор по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирина Левова говорит, что большой объем мошеннических звонков реализуется именно через малых операторов. «Текущая тенденция ведет к сокращению прежде всего недобросовестных компаний, потому что все серьезные игроки будут защищать клиентов от фрода»,— считает гендиректор оператора «Комфортел» Дмитрий Петров. Но в качестве ответной меры, допускает он, небольшие компании могут начать судиться с крупными операторами за необоснованное отключение от сетей и нарушение договоров.

Татьяна Исакова