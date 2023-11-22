Ветеринарные препараты разжимают клещи

Несмотря на приостановку поставок в Россию популярных препаратов для домашних животных, эти средства остались одними из лидеров продаж по итогам трех кварталов 2023 года. Эти средства продолжают поступать в страну по неофициальным каналам, включая маркетплейсы и почтовые сервисы, а потребители предпочитают импортные препараты из-за проверенной эффективности. Но этой ситуацией недоволен Россельхознадзор, обсуждающий введение регулирования продаж ветеринарной продукции на интернет-площадках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Ветпрепарат «Бравекто» от американской MSD Animal Health остался по итогам трех кварталов 2023 года лидером розничных продаж в сегменте средств против клещей и блох, следует из данных RNC Pharma. За этот период объем продаж средства достиг 2,57 млрд руб., хотя это меньше на 22% год к году. Продажи другого аналогичного препарата — «Нексгард» от немецкой Boehringer Ingelheim — за январь—сентябрь выросли на 45%, до 0,59 млрд руб.

В Россельхознадзоре сообщили “Ъ”, что оба средства не поставлялись в Россию с начала 2023 года. Фактически весь объем продаж «Бравекто» обеспечили серые поставки, поясняет директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. По его словам, последние официальные поставки еще одного препарата от клещей и блох «Симпарика» от американской Zoetis были в августе этого года и его продажи за три квартала выросли на 86% год к году, до 1,79 млрд руб.

При этом, по данным RNC Pharma, «Бравекто» за год подорожал в среднем на 60%, «Нексгард» — на 30%, «Симпарика» — на 31%. Потребители отдают предпочтение «Бравекто» и его импортным аналогам, так как это проверенные средства длительного действия, отмечает гендиректор Союза предприятий зообизнеса Татьяна Колчанова. В то же время, по ее словам, российские производители выпускают в основном продукцию менее эффективную и с более коротким эффектом. Тем не менее спрос на российские аналоги также вырос, отмечает господин Беспалов. Продажи линейки «Барс» от АВЗ увеличились на 36% в рублях, «Рольфклуб ЗД» от «Экопрома» — на 52%, «Бинакар» от «Агробиопрома» — на 68%.

«Бравекто», «Нексгарда» и «Симпарики» нет в интернет-магазинах сетей «Бетховен», Petshop, «Заповедник», зато их можно найти на интернет-площадках, например на «Озоне» и «Яндекс.Маркете». В этих маркетплейсах на запрос “Ъ” не ответили. Из отзывов следует, что некоторые продавцы реализуют их в иностранной упаковке. В Россельхознадзоре отмечают проблему «бесконтрольной продажи частными лицами ветпрепаратов на интернет-площадках». По решению ведомства с сентября 2022 года по сентябрь 2023 года Роскомнадзор заблокировал более 3 тыс. интернет-страниц, предлагающих к продаже ветпрепараты с нарушением требований законодательства. Из них около 50% решений касается маркетплейсов, указывает Россельхознадзор.

В ведомстве поясняют, что в таких случаях покупателю и регуляторам неизвестны условия хранения препаратов, которые продаются с доставкой, в том числе через постаматы. Без соблюдения температурного режима препараты могут потерять свое качество и не оказать заявленного эффекта или даже нанести вред здоровью домашних питомцев, добавили там.

В последнее время выросло число запросов частных лиц и органов власти в адрес российских офисов международных производителей с просьбой подтвердить подлинность препаратов, указывает исполнительный директор Ассоциации ветеринарных фармацевтических производителей (АВФАРМ; включает MSD Animal Health, Boehringer Ingelheim, Zoetis) Семен Жаворонков. Это, по его словам, в том числе говорит «об усугублении проблемы черного рынка». Он связывает тенденцию с заработавшими с 1 сентября новыми требованиями к площадкам зарубежных производителей ветпрепаратов. Из-за этого, по подсчетам АВФАРМ, сейчас официально в страну могут поставляться не более 30 импортных препаратов для кошек и собак.

В Россельхознадзоре отмечают, что продажа ветпрепаратов в интернете не урегулирована законодательно,— это обсуждалось на заседании общественного совета в октябре. Как сообщало ведомство, участники договорились проверять у продавцов наличие лицензии. Wildberries уже зафиксировал в договоре оферты запрет на продажу ветпрепаратов, сообщал ранее Союз предприятий зообизнеса. В Wildberries на запрос “Ъ” не ответили. Президент АКИТ Артем Соколов согласен, что есть предпосылки к регулированию продаж ветпрепаратов на маркетплейсах. В этом случае, по его мнению, регулирование должно быть схожим с лекарствами, по которым уже есть наработанная практика.

Полина Гриценко