Хоть стан, хоть падай

Как стало известно «Ъ-Юг», работающий в Шахтах «Новороссийский прокатный завод» (бывший РЭМЗ), не может вернуть аванс, заплаченный итальянской компании Danieli по сорванному контракту на поставку производственного оборудования. Итальянцы должны были привезти в Россию прокатный стан и получили частичную предоплату в размере 4,3 млн евро, но из-за санкций ЕС не смогли исполнить свои обязательства. Шахтинские металлурги заявили требование о взыскании аванса в суд, который арестовал активы Danieli в России. Юристы говорят, что если итальянская компания не вернет деньги «Новороссийскому прокатному заводу», ей придется отказаться от запланированной продажи российского бизнеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наложенный на активы Danieli арест может полностью парализовать ее деятельность в России

Фото: Сергей Бобылев, Коммерсантъ Наложенный на активы Danieli арест может полностью парализовать ее деятельность в России

Фото: Сергей Бобылев, Коммерсантъ

Арбитражный суд Ростовской области возбудил производство по иску ООО «Новороссийский прокатный завод» (г. Шахты, бывший Ростовский электрометаллургический завод) с требованием о взыскании 4,7 млн евро с итальянской компании Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A.

Как следует из иска, завод планировал расширение производства и в связи с этим заказал у Danieli поставку прокатного стана для производства 600 тыс. т арматуры и катанки в год. Соответствующий контракт стороны заключили в июле 2018 года.

Стоимость оборудования составляла 20,2 млн евро, российское предприятие заплатило итальянцам аванс в размере 4,3 млн евро.

Однако в феврале 2022 года Европейский союз ввел санкции в отношении российского бизнеса, в связи с чем итальянский поставщик оборудования не смог исполнить обязательства по контракту. В сентябре 2023 года «Новороссийский прокатный завод» направил в адрес Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A претензию с требованием о возврате аванса. Поскольку ответа не последовало, российское предприятие обратилось в арбитражный суд с требованием о взыскании задолженности по контракту и процентов.

Вместе с тем «Новороссийский прокатный завод» заявил требование об обеспечительных мерах по иску в виде ареста российских активов, контролируемых Danieli через дочерние структуры. Требование касалось компаний «Даниэли Волга» (производство оборудования для металлургических заводов в г. Дзержинск Нижегородской области), «Даниэли Хеншель Сервис» (поставщик металлообрабатывающих станков с офисом в Москве) и «Элсид-Чеда» (разработчик проектов промышленных производств, Москва). Ростовский арбитраж с необходимостью принятия обеспечительных мер согласился и наложил арест на доли итальянцев в этих компаниях, а также запретил им отчуждать имущество стоимостью более 5% от балансовой стоимости.

Судебное разбирательство по иску о взыскании аванса начнется 19 декабря.

Отметим, что в мае этого года руководство группы Danieli заявило о намерении продать свои российские активы, в том числе завод «Даниэли Волга».

По мнению партнера юридической фирмы «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Павла Новикова, из-за обеспечительных мер, принятых по требованию «Новороссийского прокатного завода», продажа предприятия в Дзержинске теперь «в принципе невозможна».

Юрист добавил, что арест, наложенный ростовским арбитражем на активы Danieli, может полностью «парализовать хозяйственную деятельность» итальянцев в России.

«При таких условиях компания будет вынуждена либо пытаться заключить мировое соглашение и искать пути возврата денежных средств, либо же ей придется смириться с тем, что бизнес в России у нее продать не получится в ближайшие несколько лет», — уверен Павел Новиков.

Управляющий партнер юридической компании «Бендерский и партнеры» Андрей И согласен, что в данном случае обеспечительные меры послужат «побуждением оппонента к добровольному урегулированию спора».

ООО «Новороссийский прокатный завод» было зарегистрировано в 2017 году в Новороссийске. В 2020 году предприятие выкупило имущественный комплекс обанкротившегося Ростовского электрометаллургического завода в Шахтах и сменило регистрацию. Сейчас «Новороссийский прокатный завод» производит на шахтинских мощностях арматурный прокат и стальную заготовку. По данным информационной системы «СПАРК-Интерфакс», в 2022 году ООО «Новороссийский прокатный завод» получило 20,5 млрд руб. выручки, чистая прибыль составила 126 млн руб.

Бенефициаром «Новороссийского прокатного завода» является предприниматель Шалва Гибрадзе, который также владеет активами ГК «Новоросметалл».

Вадим Водолазов