Итальянская Danieli Group ищет покупателя на свой завод в Дзержинске

Производитель металлургического оборудования Danieli Group (Италия) готов покинуть российский продать свои активы в России, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя руководства компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По его словам, уход компании с российского рынка связан с невозможностью продавать оборудование в России из-за экономических санкций, установленных европейским сообществом. Продукция компании требует транспортировки на большегрузных автомобилях и на судах. После этого происходит сборка оборудования на месте. Сложности с поставками связаны с большим количеством ограничений при таможенном оформлении.

Ранее в Danieli официально заявляли, что из-за конфликта на Украине компания не только намерена продать свои активы в России, но и остановить заключение новых контрактов на поставки в Россию.

В Нижегородской области у группы Danieli работает предприятие Danieli Volga LLC, которое занимается выпуском оборудования для металлургических заводов. Оно было открыто в 2014 году. Также в России зарегистрировано предприятие Danieli Russia Engineering LLC, которое оказывает услуги по установке и запуску оборудования на российских заводах.