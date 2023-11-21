Банк «Траст» продал две нефтедобывающие компании из ХМАО за 20 млрд рублей

Банк непрофильных активов «Траст» продал две нефтедобывающие компании «Инга» и «Транс-Ойл», которые владеют лицензиями на добычу нефти в ХМАО. Как сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу банка, их продали более чем за 20 млрд руб..

АО «Инга» владеет лицензией на добычу нефти и газа на Поттымско-Ингинском и Восточно-Ингинском участках Красноленинского месторождения, «Транс-Ойл» — на Пальяновском участке (юго-восточная часть). Месторождение расположено в Ханты-Мансийском автономном округе. Их запасы, которые можно извлечь, равны примерно 127 млн т нефти и 23 млрд куб. м газа. За прошлый год было добыто 120 тыс. т нефти.

«У компаний есть вся необходимая инфраструктура для добычи, в том числе дожимная насосная станция с узлом подготовки нефти, а также пункт сдачи продукции в магистральный трубопровод. К кустовым площадкам есть подъезд круглый год», — цитирует издание пресс-службу банка. Информацию о покупателе активов в «Трасте» не раскрывают.

Обе компании банк получил у сибирской нефтяной компании «Руспетро» в 2021 году. Тогда Арбитражный суд Москвы по заявлению «Траста» признал банкротом АО «Руспетро» из-за долга в размере около 11,4 млрд руб.

Напомним, ранее банк «Траст» продал 90,01% акций екатеринбургского банка «Точка» за 41,5 млрд руб. При этом имя покупателя не раскрывалось.

Виталий Красиков

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