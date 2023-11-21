Ореховский Аль Капоне вышел на свободу под административный надзор

Бывший киллер ореховской ОПГ Олег Пронин по прозвищу Аль Капоне, в 1999 году приговоренный к 24 годам строгого режима, вышел на свободу из мордовской колонии №7. Об этом говорится в материалах Зубово-Полянского районного суда Мордовии. Согласно заявлению Олега Пронина на имя начальника колонии, после освобождения он намерен проживать со своей супругой в Крыму.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Пронин (Аль Капоне) в 2014 году

Фото: Сергей Бобылев, Коммерсантъ Олег Пронин (Аль Капоне) в 2014 году

Фото: Сергей Бобылев, Коммерсантъ

После выхода на свободу Олег Пронин будет три года находиться под административным надзором по месту жительства, пребывания или фактического нахождения. Решение об административном надзоре суд принял в августе. Из материалов суда следует, что за время отсидки Олег Пронин признан злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания. Администрацией колонии он характеризуется отрицательно. Находясь в заключении, Олег Пронин заслужил два поощрения и 135 дисциплинарных наказаний.

По решению суда Олегу Пронину три года запрещено покидать Крым или другой регион России, который он может выбрать в качестве места жительства. Кроме того, он обязан два раза в месяц являться в полицию, ему запрещено покидать место проживания с 22:00 до 6:00. Олег Пронин просил снять это ограничение, так как оно может «препятствовать его возможному трудоустройству», но суд оставил ограничение в силе.

Андрей Репин, Нижний Новгород