Чем известен освободившийся киллер ореховской ОПГ Олег Пронин
21 ноября стало известно, что из Мордовской колонии после 24 лет заключения освободился киллер ореховской ОПГ Олег Пронин. Чем известен «русский Аль Капоне» — в справке «Ъ».
Олег Пронин по прозвищу Аль Капоне в 2014 году
Фото: Сергей Бобылев, Коммерсантъ
Пронин Олег Николаевич (известен под кличкой Аль Капоне) родом из Кемеровской области. Бывший спецназовец. С 1994 года состоял в ореховской ОПГ. Вместе с земляками Игорем Сосновским и Сергеем Фроловым входил в «кемеровское» отделение группировки, которое работало отдельно от основного костяка и занималось только заказными убийствами. Большинство членов группировки не знали кемеровских киллеров в лицо. По словам одного из лидеров ореховской ОПГ Дмитрия Белкина (Белок), отряд «мог все».
В июле 1996 года в культурно-спортивном центре «Мечта» (Одинцово) Олег Пронин вместе с подельниками расстрелял местного «авторитета» Михаила Мингазова и еще четырех человек. Для маскировки он использовал парик и солнцезащитные очки.
В октябре 1998 года Олег Пронин застрелил следователя спецпрокуратуры Одинцовского района Подмосковья Юрия Керезя, который расследовал серию преступлений ореховской ОПГ в Московской области и первым в России возбудил уголовное дело по ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества). Незадолго до смерти Юрий Керезь отказался от взятки $1 млн за закрытие дела против ореховской ОПГ. Киллер сделал четыре выстрела, перед этим он несколько дней наблюдал за домом следователя, переодевшись в грязный ватник.
После смерти Юрия Керезя началось активное расследование деятельности ореховской ОПГ. В результате Олег Пронин несколько раз представал перед судом и в совокупности был осужден на 24 года (прокурор просил 25 лет). Смягчающими обстоятельствами посчитали наличие несовершеннолетнего ребенка и незначительные отклонения в психике.
Окончательный приговор вынесли в Московском областном суде в октябре 2014 года. Присяжные признали заказчика Дмитрия Белкина и исполнителя Олега Пронина виновными в 22 убийствах, 11 покушениях на убийство, бандитизме и хранении оружия. Интересы потерпевших на процессе представляла адвокат Татьяна Акимцева. В сентябре 2014 года она была убита возле своего дома в центре Москвы.
Из материалов Зубово-Полянского районного суда Мордовии следует, что во время заключения Олег Пронин был признан злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания. Находясь в колонии, он заслужил 2 поощрения и 135 дисциплинарных наказаний вплоть до водворения в ШИЗО и карцер.
По информации СМИ, во время заключения Олег Пронин женился на адвокате Наталье Куракиной, которая представляла его интересы в суде. Исходя из материалов дела об установлении административного надзора, после освобождения Олег Пронин проживает в Крыму.