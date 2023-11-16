Автодилеры проводят параллели

Компании «Автодом» и «Автоспеццентр» решили резко сократить поставки автомобилей из Евросоюза по параллельному импорту. “Ъ FM” там объяснили это высокими ценами и, как следствие, падением спроса. Теперь дилеры будут делать ставку на премиальные китайские машины. Эксперты говорят, что в нынешних условиях это логичный шаг, и постепенно другие игроки тоже будут отказываться от закупок европейских авто. Но можно ли будет достать в России BMW и Mercedes-Benz? Разбирался Владислав Викторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Эксперты всегда говорили, что параллельный импорт больше подходит для завоза в страну автомобилей высокого ценового сегмента. Однако на фоне последних валютных скачков и повышения ставок утильсбора, которые теперь могут достигать почти 1,5 млн руб., стоимость некоторых машин настолько выросла, что даже давние поклонники BMW и Mercedes-Benz стали заглядываться на новинки китайского автопрома.

Как раз для таких клиентов «Автодом» и «Автоспеццентр» решили подчистить свои склады, устроив тотальную распродажу, а затем закупиться премиальными машинами из Китая. Это и проще, и выгоднее. А на машины европейских брендов, вероятно, уже больше и не будет такого спроса, как раньше, отметил директор по маркетингу и цифровой трансформации автомобильной группы Олег Кузнецов:

«У нас очень много премиальных автомобилей, ввезенных параллельным импортом. Будем освежать склады. Из-за этого скидки достигают нескольких миллионов рублей, а цена машины составляет около 13 млн руб. Компенсировать эти авто в таком же объеме в дальнейшем мы не сможем.

Возможно, даже спроса такого не будет. Потребитель уже проявляет интерес к другим маркам. Поэтому замещаем нехватку премиальными машинами из других стран, и это в первую очередь Китай».

При этом речи о полном отказе от параллельного импорта все же не идет. Это связано с тем, что даже некоторые премиальные китайские электрокары приходится завозить по такой схеме. Хотя участники рынка говорят, что в данном случае это не совсем корректный термин, поскольку бренды официально и не представлены в России.

Тем не менее, импортеры оказывают полную гарантийную поддержку клиентам. И спрос на эти машины растет, что заметно на примере электрокара Zeekr, который стал в сентябре рекордсменом по уровню продаж в своем сегменте, подсчитывал «Автостат». В то же время общий спрос на другие параллельно импортированные автомобили, наоборот, падает, говорит руководитель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев:

«Утильсбор настолько сильно убивает эту историю, что официально ввозить нет никакого смысла. Доля параллельного импорта в октябре в регистрациях — 10%. 14% — в августе. 11% — в сентябре. Дальше доля будет только снижаться. Поэтому крупные компании начнут отказываться от параллельного импорта, он останется, может быть, в нишевых вещах».

В то же время российский рынок без BMW и Mercedes-Benz не останется, просто их количество в рознице еще заметнее сократится, полагает учредитель компании «Автодегустатор» Арарат Мардоян. Он уверен, что за их продажи будут отвечать небольшие импортеры, которые даже смогут компенсировать рост цен:

«Формируется среднее звено участников рынка, которые сами являлись поставщиками крупных заказчиков. Импортеры трансформируются под оптового поставщика также в розницу.

Оптимизируя кое-какие затраты, мы, скорее всего, сможем компенсировать рост при оплате утилизационного сбора. Потребителей люксового сегмента крайне сложно пересадить даже на премиальные автомобили из Китая.

Впрочем, по схожей схеме могут работать и сами официальные дилеры, полагают собеседники “Ъ FM”. Привозить как минимум несколько дорогих иномарок в год для самых лояльных клиентов им не составит большого труда.

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