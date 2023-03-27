Американский регулятор подал в суд на криптобиржу Binance и ее основателя

Сегодня, 27 марта, Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) США подала иск в окружной суд Северного округа Иллинойса к крупнейшей в мире криптовалютной бирже Binance, ее основателю и гендиректору Чанпэну Чжао, а также к бывшему топ-менеджеру Сэмюэлю Лиму. Регулятор обвиняет их в том, что биржа нарушала целый ряд действующих в США правил, в том числе направленных на борьбу с отмыванием денег. Господин Лим отвечал в компании именно за соблюдение таких норм.

В частности, по данным CFTC, Binance старалась разными способами привлечь VIP-клиентов и в числе прочего обещала предварительно информировать их в случае, если правоохранительные органы захотят заморозить их активы. По данным регулятора, руководство биржи требовало от ее сотрудников обходить правила проверки. В Binance пока никак не прокомментировали данные об иске.

После громкого краха прошлой осенью криптобиржи FTX криптовалютные компании все чаще привлекают внимание американских регуляторов. На прошлой неделе Комиссия по ценным бумагам и биржам США заявила о «потенциальных нарушениях закона о ценных бумагах» со стороны криптобиржи Coinbase.

Яна Рождественская