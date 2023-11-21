Пассажиропоток Utair за год вырос на 9,8%

С начала 2023 года компании группы Utair перевезли более 5,6 млн пассажиров (+9,8% к показателям аналогичного периода прошлого года). Более 5,1 млн — на самолетах, 527,4 тыс. — на вертолетах. Об этом сообщили в пресс-службе компании

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Отмечается, что всего в период с января по октябрь на самолетах было перевезено 11,6 тыс. тонн грузов (+15,2%). Производственный налет составил более 133,9 тыс. часов (+8,9%). На вертолетах было перевезено 75,1 тыс. тонн грузов (+20,4%). Производственный налет — 103,2 тыс. часов.

Напомним, чистая прибыль Utair в первом полугодии 2023 года сократилась на 45% — до 1,9 млрд руб.

Полина Хабарова

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