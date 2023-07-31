Чистая прибыль UTair в первом полугодии сократилась на 45% — до 1,9 млрд рублей

ПАО «Авиакомпания ''ЮТэйр''» (Utair, ХМАО-Югра) в первом полугодии 2023 года получило чистую прибыль в размере 1,9 млрд руб., что на 45,5% ниже показателей аналогичного периода прошлого года, следует из отчета компании на сервисе раскрытия информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Выручка авиакомпании за шесть месяцев выросла на 20% и составила 32,2 млрд руб., себестоимость продаж — на 28%, до 30,8 млрд руб.

Напомним, общий пассажиропоток группы Utair в перовом полугодии вырос на 10% и составил 3 млн человек. Более половины пассажиропотока приходится на внутрироссийские рейсы. Производственный налет вырос на 12% к 2022 году и составил свыше 132 тыс. часов, в том числе на вертолетах — 56 тыс. часов.

Диана Сунагатуллина

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