В Краснодаре начинают строить сервисный центр Минского тракторного завода

21 ноября в Краснодаре запустят строительство крупнейшего в России торгово-сервисного центра Минского тракторного завода. Старт возведению дадут губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и премьер-министр Беларуси Роман Головченко, сообщил губернатор Кубани в Telegram-канале.

Во время рабочего дня глава края и премьер-министр Беларуси также откроют международную выставку «ЮГАГРО». На ней представят сельхозтехнику, выпускаемую в рамках совместных проектов края и республики.

Делегация Беларуси во главе с премьер-министром Романом Головченко прибыла с рабочим визитом в Краснодар вечером 20 ноября.

Татьяна Ручкина

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