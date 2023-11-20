В Краснодар прибыл премьер-министр Беларуси Роман Головченко

Аэропорт Краснодара принял борт премьер-министра Беларуси Романа Головченко. Об этом сообщает «РИА Новости».

По данным издания, господин Головченко прибыл в краевой центр с рабочим визитом на встречу с губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым. Далее премьер-министр Беларуси отправится в Нижегородскую область.

Ранее в соцсетях сообщили, что на протяжении дня парковки в Краснодаре, расположенные в направлении аэропорта, были закрыты. На местах находились сотрудники Госавтоинспекции. По данным сервиса «Яндекс.Карты», в районе авиаузла Краснодара пробок не наблюдается.

Анастасия Донскова

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram