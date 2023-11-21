АвтоВАЗ отчитался о продажах более 1,5 млн автомобилей LADA Granta

Суммарные продажи автомобилей LADA Granta в России преодолели отметку в 1,5 млн штук. Об этом сообщает пресс-служба АвтоВАЗа.

Фото: АвтоВАЗ

«"Юбилейный" автомобиль семейства LADA Granta был продан в Тольятти в рамках программы "Покупаем в Тольятти". Им стал седан белого цвета в комплектации Standard»,— говорится в сообщении.

LADA Granta стала одним из самых популярных семейств автомобилей. Она обогнала по объему продаж LADA Priora, LADA Kalina и ВАЗ-2109, сообщают на предприятии.

Продажи автомобилей LADA в октябре текущего года составили более 40,9 тыс. автомобилей. Это стало «не только лучшим результатом в 2023 году, но и новым максимумом за последние десять лет», сообщает пресс-служба АвтоВАЗа.

Георгий Портнов