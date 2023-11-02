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АвтоВАЗ сообщил о рекорде продаж за десять лет

Продажи автомобилей LADA в октябре текущего года составили более 40,9 тыс. автомобилей. Это стало «не только лучшим результатом в 2023 году, но и новым максимумом за последние десять лет», сообщает пресс-служба АвтоВАЗа.

Фото: АвтоВАЗ

«Это на 12,9% выше результата сентября 2023 года и на 113,7% превышает продажи октября 2022 года»,— говорится в сообщении.

LADA заняла 40% рынка легковых машин. Продажи автомобилей с начала текущего года составили более 283,4 тыс. автомобилей (+98,4% к 2022 году). Продажи автомобилей LADA Granta достигли 20 тыс. единиц в месяц: такой рекорд зафиксирован впервые с момента появления модели на рынке.

Ранее АвтоВАЗ начал производство LADA Vesta в версиях SW и SW Cross. Автомобили оснащены 16-клапанным бензиновым мотором мощностью 106 л.с.

Георгий Портнов

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