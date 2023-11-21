За сутки Белгородскую область обстреляли четырьмя минами

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков опубликовал информацию о нанесенных украинскими силовиками ударах по гражданской инфраструктуре региона за 20 ноября. Под удар попал только Шебекинский городской округ.

По селу Терезовка были выпущены три артиллерийские мины, по Новой Таволжанке — одна. Пострадавших и разрушений нет.

Это рекордно низкое за последнее время число ударов за сутки по гражданской инфраструктуре Белгородской области. Накануне ВСУ атаковали регион с помощью 46 боеприпасов, а также четырех дронов.

Что происходит в Черноземье 21 ноября в связи с вводом войск России на Украину — в онлайн-трансляции.

Олег Мухин