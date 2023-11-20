За сутки ВСУ атаковали Белгородскую область 46 боеприпасами и четырьмя дронами

В воскресенье, 19 ноября, ВСУ ударили по Белгородской области 46 боеприпасами и четырьмя беспилотниками. Пострадавших и разрушений ни в одном населенном пункте нет. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В Белгородском районе по селу Красный Хутор было выпущено четыре артиллерийских снаряда.

В Волоконовском районе из миномета была обстреляна окраина хутора Старого — установлено попадание 31 мины.

В Грайворонском городском округе в селе Пороз атаке двух дронов-камикадзе подвергся инфраструктурный объект связи. По окраине села Дроновка были выпущены две артиллерийских мины.

В Шебекинском городском округе под минометный обстрел попало село Муром — зафиксировано попадание девяти мин. Также противник атаковал село Середа с помощью двух дронов-камикадзе.

Днем ранее ВСУ атаковали Белгородскую область 49 снарядами.

Алина Морозова

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