С «Караван-СК» требуют 73 млн рублей за экологический ущерб

Управление Росприроднадзора по Нижегородской области и республике Мордовия в арбитражном суде пытается доказать, что кожевенный завод «Караван-СК» загрязнил 3 тыс. кв. м почвы отходами производства. По подсчетам надзорного ведомства, ущерб, нанесенный природе, составляет 73 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Розлив отходов предположительного кожевенного производства из колодца произошел в Богородске в апреле 2022 год. В июне после обращения прокуратуры сотрудники Росприроднадзора провели проверку и установили факт разлива.

Юристы завода уверены, что отходы вылились из колодца муниципального водоканала. В суде они доказывают, что их отходы проходят трехступенчатую очистку и их фракции не попадают в канализационную систему города, в отличие от других кожевенных предприятий.

Суд привлек Управление водоканализационного хозяйства к иску в качестве третьего лица. Рассмотрение дела продолжится в феврале 2024 года.

Подробнее читайте в материале «Ъ-Приволжье» «Канализацию Богородска оценят в суде»

Роман Кряжев, Ирина Андреева