Канализацию Богородска оценят в суде

В областном арбитражном суде началось рассмотрение иска Росприроднадзора к кожевенному заводу «Караван-СК» о взыскании почти 73 млн руб. экологического ущерба почвам за прошлогодний разлив стоков из канализационного колодца. На предприятии заявляют, что они не причастны к этому инциденту, а разлив случился из соседнего колодца, который принадлежит водоканалу Богородска — МУП «Управление водоканализационного хозяйства». В рамках спора ответчик рассказал о многочисленных нарушениях в водоканализационном хозяйстве Богородска. УВКХ привлекли третьим лицом, а суд по ходатайству ответчика решил запросить у госорганов информацию о состоянии всей канализационной системы города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Караван-СК» говорит, что сливает в канализацию стоки после трех ступеней очистки

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ «Караван-СК» говорит, что сливает в канализацию стоки после трех ступеней очистки

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Управление Росприроднадзора по Нижегородской области и республике Мордовия просит арбитражный суд взыскать 72,9 млн руб. с ООО «Караван-СК». Надзорное ведомство считает, что кожевенное предприятие виновно в разливе канализационных стоков в апреле 2022 года в Богородске.

О случившемся весной экологическом инциденте в нижегородскую природоохранную прокуратуру сообщил богородский активист Олег Яшин. В июне по обращению прокурора свою проверку провели сотрудники Росприроднадзора.

Они установили, что площадь загрязнения от разлива стоков превысила 3 тыс. кв. м, территория предположительно загрязнена отходами кожевенного производства, а источником загрязнения был канализационный колодец «Караван-СК» в районе улицы Механизаторов.

В суде представитель Росприроднадзора Антон Бушуев настаивал на этой версии, хотя непосредственно сотрудники ведомства этот инцидент не зафиксировали, а рядом с заводским колодцем находится канализационный колодец Управления водоканализационного хозяйства (УВКХ), в который по трубе перетекают стоки предприятия. Истец доказывал, что утечка случилась именно из колодца «Караван-СК», расположенного чуть выше по рельефу местности.

Представитель кожевенного завода Ольга Фомина парировала, что довод Росприроднадзора противоречит законам физики, а именно — принципу сообщающихся сосудов. По ее словам, на предприятии весной прошлого года не было зафиксировано аварии на колодце, а разлив по поверхности канализационных стоков произошел именно из колодца УВКХ, дно которого расположено более чем на метр выше заводского колодца. По словам ответчика, в том же году на «Караване-СК» прошла тщательная выездная проверка Росприроднадзора с привлечением экспертов лабораторного центра Росприроднадзора (ЦЛАТИ), изучавших состав стоков предприятия. Она установила, что на заводских очистных сооружениях сточные воды проходят трехступенчатую фильтрацию и очистку.

Поэтому крупные частицы мездры (изнанка невыделанной кожи) даже теоретически не могли попасть в колодец предприятия, и затем в колодец городской канализации, заметила Ольга Фомина, они оседают на механическом фильтре. Поскольку в городскую канализацию сбрасывают и другие кожевенные предприятия, то по составу загрязняющих веществ хозяйственно-бытовые стоки Богородска не сильно отличаются от промышленных.

По иску Росприроднадзора судья арбитражного суда Светлана Курашкина решила привлечь МУП УВКХ третьим лицом. Также, по ходатайству «Каравана-СК», суд решил запросить данные о состоянии водоканализационной системы Богородска за первое полугодие 2022 года у природоохранной прокуратуры, минэкологии региона и Роспотребнадзора. Разбирательство спора по существу перенесено на 7 февраля 2024 года.

По поводу прошлогоднего разлива канализации в полиции Богородска расследуется уголовное дело, однако конкретных фигурантов в нем нет.

Как писал «Ъ-Приволжье», органы власти в последние годы выдвинули немало экологических претензий в адрес трех кожевенных заводов: «Караван-СК», «Патриот» и Акционерное общество имени Юргенса. Чиновники пытались в административном порядке приостановить их деятельность. Однако убедить суд, что есть основания для приостановки работы предприятий, администрация Богородска не смогла.

Роман Кряжев