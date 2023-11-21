Зеленский: Россия продолжит наступать, пока США и Китай ее не остановят

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Россия будет продолжать военную операции и предпринимать попытки наступательных действий еще длительное время. Это может прекратиться лишь после того, как США и Китай «остановят Россию», подчеркнул он.

«Россия не боится. Она не чувствует, что противостоит всему миру. Наступать Россия продолжит до того момента, пока США и Китай совместно не призовут ее вывести свои войска с украинской территории»,— заявил господин Зеленский в интервью британской газете The Sun. Он считает, что «должен наступить момент», когда Пекин и Вашингтон окажут давление на Москву и она задумается о прекращении боевых действий.

Также Владимир Зеленский призвал Запад активнее поставлять необходимое Украине вооружение и военную технику. Он выразил готовность взять оружие в кредит, если какие-то из стран-союзников Киева больше не хотят передавать его безвозмездно. «"Если можете дать — дайте! Если можете продать — продайте! Мы можем брать в аренду. Если вы не хотите давать оружие или не можете, давайте рассмотрим совместное производство. Дайте нам лицензии, мы найдем деньги»,— заключил украинский президент.

В сентябре нынешнего года Владимир Зеленский, выступая на Генассамблее ООН, назвал два условия достижения полного прекращения боевых действий с Россией: вывод российских войск, включая Черноморский флот, со всей территории Украины в пределах границ 1991 года, а также возврат Украине контроля над всей государственной границей и исключительной экономической зоной в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.

Подробнее о том, что происходит после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов