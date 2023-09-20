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Зеленский представил на Генассамблее ООН два условия мира на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Генассамблее ООН, назвал два условия достижения полного прекращения боевых действий с Россией: вывод российских войск, включая Черноморский флот, со всей территории Украины в пределах границ 1991 года, а также возврат Украине контроля над всей государственной границей и исключительной экономической зоной в Черном и Азовском морях и Керченском проливе, передает «Страна.ua».

Владимир Зеленский на Генассамблее ООН

Владимир Зеленский на Генассамблее ООН

Фото: Mike Segar, Reuters

Владимир Зеленский на Генассамблее ООН

Фото: Mike Segar, Reuters

«Только выполнение таких двух пунктов будет иметь результатом честное, надежное и полное прекращение боевых действий»,— сказал господин Зеленский.

Осенью 2022 года президент Украины представил так называемую формулу достижения мира в конфликте с Россией. План, состоящий из девяти пунктов, включает положения о выводе российских войск с территории Украины и возвращении к международно признанным границам 1991 года. В августе мирный план обсуждался на саммите в Саудовской Аравии. Офис президента Украины сообщал, что формулу мира поддержали 63 страны.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов

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