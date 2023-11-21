Зеленский считает, что украинские военные не должны заниматься политикой

Президент Украины Владимир Зеленский высказал мнение о том, что местные военные не должны заниматься политической деятельностью. Такое заявление он сделал на фоне слухов о своем возможном конфликте с главкомом Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерием Залужным. По мнению экс-советника офиса президента Украины Алексея Арестовича, такой конфликт действительно существует, а господин Залужный «является одним из реальных потенциальных соперников Владимира Зеленского».

«Если военный решил заниматься политикой, и тут он в своем праве, то пусть он так и делает, но тогда он не может заниматься войной. Если ведешь войну, при этом думая о том, что завтра уйдешь в политику или баллотируешься на выборах, то и на словах, и на передовой ты будешь вести себя как политик, а не как военный, сделав, как я считаю, большую ошибку»,— сообщил украинский президент в интервью британской газете The Sun.

Он подчеркнул, что активное участие в украинской политической жизни военные начали принимать лишь после 2014 года, когда их репутация была «уничтожена».

Также Владимир Зеленский заявил, что не считает ситуацию в зоне военного конфликта на Украине «патовой». По его мнению, у ВСУ сейчас «тяжелое положение» на фронте, но украинская армия в любой момент благодаря помощи союзников может переломить ситуацию.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в начале ноября в статье для The Economist писал, что конфликт «зашел в тупик». По его мнению, ситуация на фронте может перейти к «позиционной войне», которая «может затянуться на годы и измотать» Украину. После выхода статьи Владимир Зеленский заявил, что заморозка военного конфликта с Россией стала бы плохим решением. Он также говорил, военные действия необходимо заканчивать, а не замораживать.

13 ноября экс-советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что между главкомом ВСУ Валерием Залужным и президентом страны Владимиром Зеленский существует серьезный конфликт. Он полагает, что господин Залужный мог бы стать «реальным кандидатом на пост президента» в случае проведения на Украине выборов главы государства в 2024 году.

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Александр Кислов