Певица Шакира выплатит более €7,7 млн по делу об уплате налогов в Испании

Певица Шакира заключила соглашение по делу об уплате налогов в Испании. Об этом сообщили на заседании суда, передает Reuters. По условиям сделки певица должна выплатить половину суммы долга — €7,3 млн, а также штраф €438 тыс., который заменит ей три года тюремного заключения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Шакира и ее адвокат прибывают в суд

Фото: Albert Gea?, Reuters Шакира и ее адвокат прибывают в суд

Фото: Albert Gea?, Reuters

По версии следствия, певица не заплатила Испании €14,5 млн налогов в период с 2012 по 2014 год. В это время Шакира проживала в Испании с футболистом Жераром Пике. Испанская прокуратура утверждала, что певица проводила в стране больше шести месяцев в году и поэтому считалась налоговыми резидентом.

Из-за неуплаты налогов гособвинитель требовал для Шакиры до восьми лет лишения свободы с полным погашением налоговой задолженности. Свое согласие на сделку певица объяснила нежеланием тратить «годы своей жизни». В 2022 году Шакира не признала свою вину и отказалась от сделки.

В отношении певицы в производстве есть еще одно дело о неуплате налогов в Испании. Прокуратура считает, что в 2018 году певица недоплатила в бюджет €6,6 млн. Расследование по этому делу пока приостановлено.

Александра Горошилова