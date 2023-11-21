Излишки продукции ждут спроса

Институт Гайдара (ИЭП) представил результаты конъюнктурных ноябрьских опросов промышленников. По состоянию на 17 ноября показатель оптимизма респондентов, рассчитываемый на основе данных о фактической динамике спроса, прогнозах выпуска, об оценках запасов готовой продукции и текущего объема продаж, несколько снизился, сохранившись при этом на исторически высоком уровне — в интервале плюс 19–21 пункт. Основной причиной некоторого снижения индекса промышленного оптимизма стало резкое изменение баланса оценок запасов готовой продукции, который ухудшился с минус 4 пунктов (указывает на недостаток запасов) до плюс 5 пунктов (избыток).

Спрос в ноябре, по оценкам предприятий, рос чуть менее интенсивно, чем месяцем ранее. «Но в целом динамика спроса в октябре—ноябре 2023 года остается самой лучшей с начала СВО — она уже превзошла результат предвоенного / предсанкционного февраля 2022 года»,— отмечают авторы исследования. Оценки предприятиями объема продаж по шкале «выше нормы — нормальный — ниже нормы» также демонстрируют лучшие результаты за этот период.

В ИЭП считают, что в ноябре промышленники решили вернуться к формированию управляемого избытка запасов готовой продукции. Баланс их оценок за месяц вырос на 9 пунктов и стал положительным: доля ответов «выше нормы» в третий раз с ковидного кризиса превысила долю ответов «ниже нормы» (см. график). «Впервые это наблюдалось в сентябре 2022 года, после повторилось в июне 2023-го. Но ни в том ни в другом случае отечественные предприятия не смогли (или не решились) удерживать этот избыток более одного месяца, да и его величина была незначительной: плюс 1 пункт и плюс 4 пункта соответственно»,— замечают в ИЭП. Сейчас баланс достиг плюс 5 пунктов, и при сохранении положительных значений показателя в следующие месяцы можно будет говорить о формировании на уровне предприятий как уверенности в устойчивости промышленного роста, так и способности его обеспечить, полагают авторы опроса. Отметим, что планы выпуска в промышленности также становятся более оптимистичными после символического снижения в сентябре, когда баланс потерял 6 пунктов после «санкционного» максимума августа, фиксируют аналитики.

Артем Чугунов