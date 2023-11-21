Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Излишки продукции ждут спроса

Мониторинг промышленности

Институт Гайдара (ИЭП) представил результаты конъюнктурных ноябрьских опросов промышленников. По состоянию на 17 ноября показатель оптимизма респондентов, рассчитываемый на основе данных о фактической динамике спроса, прогнозах выпуска, об оценках запасов готовой продукции и текущего объема продаж, несколько снизился, сохранившись при этом на исторически высоком уровне — в интервале плюс 19–21 пункт. Основной причиной некоторого снижения индекса промышленного оптимизма стало резкое изменение баланса оценок запасов готовой продукции, который ухудшился с минус 4 пунктов (указывает на недостаток запасов) до плюс 5 пунктов (избыток).

Спрос в ноябре, по оценкам предприятий, рос чуть менее интенсивно, чем месяцем ранее. «Но в целом динамика спроса в октябре—ноябре 2023 года остается самой лучшей с начала СВО — она уже превзошла результат предвоенного / предсанкционного февраля 2022 года»,— отмечают авторы исследования. Оценки предприятиями объема продаж по шкале «выше нормы — нормальный — ниже нормы» также демонстрируют лучшие результаты за этот период.

В ИЭП считают, что в ноябре промышленники решили вернуться к формированию управляемого избытка запасов готовой продукции. Баланс их оценок за месяц вырос на 9 пунктов и стал положительным: доля ответов «выше нормы» в третий раз с ковидного кризиса превысила долю ответов «ниже нормы» (см. график). «Впервые это наблюдалось в сентябре 2022 года, после повторилось в июне 2023-го. Но ни в том ни в другом случае отечественные предприятия не смогли (или не решились) удерживать этот избыток более одного месяца, да и его величина была незначительной: плюс 1 пункт и плюс 4 пункта соответственно»,— замечают в ИЭП. Сейчас баланс достиг плюс 5 пунктов, и при сохранении положительных значений показателя в следующие месяцы можно будет говорить о формировании на уровне предприятий как уверенности в устойчивости промышленного роста, так и способности его обеспечить, полагают авторы опроса. Отметим, что планы выпуска в промышленности также становятся более оптимистичными после символического снижения в сентябре, когда баланс потерял 6 пунктов после «санкционного» максимума августа, фиксируют аналитики.

Артем Чугунов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...