Чиновнику Минприроды нашли дело в парке

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении замдиректора департамента Минприроды Алексея Яковлева. Чиновник, отвечавший за развитие особо охраняемых территорий, задержан, заявили в самом министерстве, связав его уголовное преследование с прежней работой — в должности директора национального парка «Таганай» в Челябинской области. Ранее в национальном парке был выявлен ряд нарушений, в том числе в области госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель директора департамента особо охраняемых природных территорий Минприроды, а в прошлом — директор национального парка «Таганай» Алексей Яковлев (2021 год)

Фото: Архив Алексея Яковлева Заместитель директора департамента особо охраняемых природных территорий Минприроды, а в прошлом — директор национального парка «Таганай» Алексей Яковлев (2021 год)

Фото: Архив Алексея Яковлева

По сообщению Минприроды, задержание замдиректора департамента госполитики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий министерства Алексея Яковлева связано с его прошлым местом работы — в нацпарке «Таганай» в Челябинской области. Господин Яковлев являлся его гендиректором с 2010 года, а в Москву переехал только в 2021 году.

По данным “Ъ”, уголовное дело в отношении господина Яковлева было возбуждено главным следственным управлением СКР, а уже во вторник Басманный райсуд может рассмотреть ходатайство следствия об избрании ему меры пресечения. В самом комитете от комментариев воздержались, но неофициально подтвердили уголовное преследование чиновника.

По одной из версий, расследование может быть связано с закупками «Таганая» и нацпарка «Зигальга», которым впоследствии стал руководить господин Яковлев.

Весной 2021 года, вскоре после повышения будущего фигуранта, челябинское УФАС проводило проверку соблюдения законодательства о контрактной системе при проведении конкурентных процедур нацпарками в связи с нарушениями в госзакупках, выявленными ранее. Они касались аукциона на строительство визит-центра за 6,6 млн руб., лесоустроительные работы на территории нацпарка «Зигальга» с начальной ценой 13,9 млн руб., поставки бульдозера (8,4 млн руб.) и прочего. Плановая проверка, проведенная в апреле, также показала, что учреждения допустили ряд нарушений закона о контрактной системе.

В частности, в извещении о закупке не было исчерпывающей информации о требованиях к участникам. Также от них неправомерно требовали наличия высшего образования в перечисленных сферах.

Всего в списке нарушений более десятка пунктов.

Известно, что вначале за них бывшее руководство парков привлекли к административной ответственности. Получить комментарии в министерстве и «Таганае» оперативно не удалось.

Национальный парк «Таганай» создан в 1991 году, находится в горнозаводской части Челябинской области вблизи Златоуста. Площадь парка — 56,8 тыс. га. На его территории находится девять горных хребтов, самый большой из них — Большой Таганай (длиной 26 км), самая высокая точка — гора Круглица (1178,8 м). На Таганае находится самая большая в мире каменная река, образовавшаяся в результате таяния ледников. Ее протяженность — 6 км, ширина — в среднем 200 м, а в некоторых местах доходит до 700 м. «Таганай» — самый посещаемый нацпарк в Челябинской области (всего в регионе их три): в 2022 году на его территории побывали более 233,3 тыс. туристов, на 16,5% больше, чем в 2021-м.

С 2019 года под управлением ФГБУ «Национальный парк "Таганай"» находится и новый нацпарк «Зигальга».

Артур Якушко, Челябинск