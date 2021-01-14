Руководитель нацпарка «Таганай» переходит на работу в Минприроды России

Директор национального парка «Таганай» Алексей Яковлев назначен заместителем руководителя департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Министерства природных ресурсов и экологии России. Новость об этом опубликована на сайте федерального ведомства.

Как сообщают в пресс-службе правительства Челябинской области, губернатор Алексей Текслер отметил, что господин Яковлев «проделал огромную работу по развитию “Таганая”», и «теперь наши нацпарки и особо охраняемые природные территории будут под особым вниманием на федеральном уровне».

По словам министра природных ресуосов и экологии России Александра Козлова, одной из главных задач, стоящих перед департаментом, станет реформа системы управления ООПТ.

Алексей Яковлев руководил национальным парком «Таганай» с 2010 года, с 2019-го он также курировал работу нацпарка «Зигальга».