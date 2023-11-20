Хуситы переквалифицировались в пиратов

Поддерживаемое Ираном хуситское движение «Ансар Аллах» начало охоту за судами, связанными с Израилем, что ставит под угрозу свободу судоходства в Красном море. С первых дней войны между Израилем и «Хамасом» в секторе Газа хуситы заявили о поддержке радикальных палестинских группировок в их противостоянии с еврейским государством. Словами боевики «Ансар Аллах» не ограничились и начали запускать в сторону Израиля ракеты и беспилотники. Эти действия оказались не очень эффективными, и они решили сменить тактику.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Британское грузовое судно Galaxy Leader было захвачено хуситами в южной части Красного моря

Фото: Reuters Британское грузовое судно Galaxy Leader было захвачено хуситами в южной части Красного моря

Фото: Reuters

Грузовое судно Galaxy Leader было захвачено в четверг в Красном море и отбуксировано к побережью Йемена. Ответственность за это взяло на себя хуситское движение «Ансар Аллах», поддерживаемое Тегераном.

«Во исполнение указаний командующего наши военно-морские силы провели военную операцию в Красном море, в результате которой был захвачен израильский корабль. Наши операции угрожают только кораблям израильского вражеского образования и кораблям, принадлежащим израильтянам»,— заявил в воскресенье представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа. Он призвал «все страны, чьи граждане работают в Красном море, воздерживаться от любой работы или деятельности, связанной с израильскими кораблями или судами, принадлежащими израильтянам».

«Мы подтверждаем, что будем продолжать проводить военные операции против израильского врага до тех пор, пока агрессия против сектора Газа и преступления против наших палестинских братьев не прекратятся»,— подчеркнул Яхья Сариа.

На борту Galaxy Leader израильтян не было. Там находились 25 членов экипажа из Болгарии, Мексики, Румынии, Украины и Филиппин. Судно шло из Турции в Индию под флагом Багамских островов. Оператором судна, которое перевозило автомобили и другие транспортные средства, на данный момент выступает японская компания Nippon Yusen (NYK Line). Она арендовала судно у британской компании Ray Car Carriers, основанной израильским миллиардером Авраамом «Рами» Унгером, близко связанным со многими высокопоставленными политиками в Израиле. В частности, его имя звучало в контексте коррупционных дел бывшего премьер-министра Эхуда Ольмерта и экс-президента Эзера Вейцмана. Еще один близкий друг господина Унгера — министр обороны Израиля Йоав Галант, для которого миллиардер приобретал билеты на финал чемпионата мира по футболу в июле 2018 года. Одно из принадлежащих Унгеру судов уже было в 2021 году атаковано у берегов ОАЭ. В организации той атаки подозревался Иран. И в этот раз израильские власти также обвинили во всем Тегеран.

«Мы решительно осуждаем нападение Ирана на международное судно. Судно, принадлежащее британской компании и управляемое японской компанией, было захвачено по прихоти Ирана ополченцами-хуситами в Йемене»,— говорится в заявлении канцелярии премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху.

В свою очередь, министр обороны Йоав Галант в ходе пресс-конференции в воскресенье отметил, что Иран усиливает атаки на Израиль «через подручных в Ираке, Сирии и Йемене».

По его словам, сейчас идет многостороння война, хотя основные боевые действия сосредоточены на секторе Газа.

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани Чафи назвал обвинения Израиля ложью. Тем не менее многие эксперты указывают, что захват судна произошел практически одновременно с очередным призывом верховного лидера Ирана Али Хаменеи к исламским странам хотя бы временно разорвать отношения с Израилем и «перекрыть жизненно важную артерию сионистского режима», введя запрет на поставки в Израиль товаров и энергоресурсов.

Изначально «Ансар Аллах» было достаточно самостоятельным движением, но необходимость в военной помощи поставила его в определенную зависимость от Тегерана.

Напомним, что «Ансар Аллах» установило контроль над столицей Йемена Саной в конце 2014 — начале 2015 года. В марте 2015 года силы арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ вторглись на территорию Йемена под предлогом возвращения к власти международно признанного президента Абд-Раббу Мансура Хади. Хуситы не оставили это без ответа. Одной из самых громких операций «Ансар Аллах» стала атака дронами и крылатыми ракетами двух нефтяных объектов саудовской нефтяной компании Saudi Aramco в сентябре 2019 года, что привело к приостановке там производства нефти на несколько суток и скачку мировых цен. И это была не единичная атака.

В 2019 году ОАЭ решили остановить свое активное участие в боевых действиях против хуситов, а в начале апреля 2022 года прекращение огня между арабской коалицией и хуситами инициировала уже Саудовская Аравия. Договоренность была рассчитана на полгода, и ее официально не продлили, но стороны продолжили воздерживаться от серьезных боевых действий. В середине этого сентября делегация хуситов впервые официально посетила Эр-Рияд и провела прямые переговоры о мире с представителями саудовского королевства. Но буквально через неделю после завершения эр-риядской встречи хуситы нанесли удар с помощью беспилотника по позициям бахрейнских войск, расположенных на юге Саудовской Аравии вблизи границы с Йеменом. Погибли двое военнослужащих, несколько человек получили ранения. Эр-Рияд не только осудил этот «акт агрессии», но и в очередной раз призвал к прекращению поставок оружия движению «Ансар Аллах».

Считается, что за поставками хуситам оружия или материалов, необходимых для производства оружия, стоит Тегеран, который через «Ансар Аллах» давил на Саудовскую Аравию.

Однако после того, как Эр-Рияд и Тегеран в марте 2023 года договорились о нормализации отношений, появилась надежда и на скорейшее урегулирование конфликта в Йемене, по крайней мере в зоне боевых действий между хуситами и арабской коалицией. К этому все и шло. Зачем на фоне переговоров «Ансар Аллах» понадобилось наносить удар по саудовской территории, неясно. Остался открытым и вопрос, насколько это было согласовано с Ираном.

Впрочем, история с атакой по позициям бахрейнских военных быстро забылась. Сразу после начала войны между «Хамасом» и Израилем 7 октября «Ансар Аллах» объявили о поддержке палестинских движений в секторе Газа. И не ограничились словами. 20 октября американский ракетный эсминец Carney в течение девяти часов перехватил 4 крылатые ракеты и 15 беспилотников, которые вылетели с территории Йемена. Пентагон обвинил хуситов в попытке атак на израильские объекты. Аналогичный перехват произошел 15 ноября.

27 октября силы ПВО Египта сбили над северо-восточным районом Синайского полуострова два БПЛА, которые летели из южной части Красного моря в северном направлении.

31 октября Яхья Сариа заявил о запуске в сторону Израиля большого количества баллистических и крылатых ракет и беспилотников.

В районе Эйлата сработали сирены, предупреждающие об угрозе воздушного удара. С тех пор это стало повторяться с завидной регулярностью. И эти действия хуситов всячески приветствовали как лидеры «Хамаса», так и Хасан Насралла — генсек ливанского движения «Хезболла», которое атакует Израиль с севера в знак солидарности с палестинцами.

Позже хуситы решили сменить тактику.

14 ноября лидер «Ансар Аллах» Абдель Малек аль-Хуси пообещал не только продолжить атаковать территорию Израиля, но и пригрозил наносить удары по кораблям еврейского государства в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе. Специализирующийся на Иране аналитический сайт Amwaj отмечает, что у хуситов есть системы, способные поразить Израиль, но им сложно прорвать существующую систему ПВО из-за дальности целей. Проще нападать на суда, тем более, как указывается, хуситы получили «огромное количество противокорабельных ракет из Ирана».

Эксперт агентства Bloomberg по вопросам судоходства и логистики Кеннет Ло считает, что действия хуситов могут в итоге заставить некоторые судоходные компании принять решение обходить этот регион стороной по соображениям безопасности, что приведет к дополнительным расходам и задержкам в доставке грузов. До сих пор проблемы с судоходством во время обострений палестино-израильского конфликта возникали только в израильских портах.

Арабские эксперты считают, что захват судна станет поворотным моментом в войне Израиля с «Хамасом», так как, если подобное будет повторяться, давление на еврейское государство со стороны международного сообщества будет возрастать — конфликт заденет слишком много стран. Что касается хуситов, то они пока не опасаются реакции Израиля, как это происходит в ответ на атаки «Хезболлы». Да и за годы войны с арабской коалицией хуситы привыкли к ударам по своей территории. Так что для них происходящее в том числе шанс заработать лишние очки у Ирана и отвлечь от внутренних проблем свое население, сочувствующее палестинцам в Газе.

Марианна Беленькая