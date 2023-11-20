Кольцевая линия метро Петербурга сможет принимать в час 40,8 тыс. человек

Пропускная способность кольцевой линии метрополитена Санкт-Петербурга составит 40,8 тыс. человек в час, это следует из опубликованного на сайте городского правительств задания на подготовку проекта планировки и проекта межевания территории для ее размещения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга Фото: Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга

Новая ветка свяжет станции «Площадь Калинина» и «Ладожская-2». Протяженность линии составит 4,47 км. Комитет по развитию транспортной инфраструктуры выступил в качестве заявителя на подготовку необходимой документации. Срок ее разработки определен на 22 мая 2025 года.

Судя по схеме границ будущей линии, она протянется от улицы Бадаева к улице Жукова. Ввести в работу ее планируют в 2045 году.

Ранее «Ъ-СПБ» сообщал, что городской комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга разместил закупку на поиск исполнителя для подготовки изменений в проект планировки территории для нового участка «оранжевой» ветки метро от станции «Улица Дыбенко» до станции «Кудрово».

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