Смольный внесет изменения в проект планировки для станции метро «Кудрово»

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга объявил конкурс на выполнение работ по подготовке изменений в проект планировки территории для нового участка «оранжевой» ветки метро от станции «Улица Дыбенко» до станции «Кудрово». Начальная (максимальная) цена контракта составляет 16,1 млн рублей, сообщается на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, потенциальному подрядчику необходимо будет установить границы зон для размещения линейных объектов и определить их характеристики. При этом речь идет о той части линии метро, которая проходит до административной границы Петербурга, сама же станция будет расположена на территории Ленобласти. Проектные работы нужно выполнить до 6 декабря 2024 года.

Напомним, что по планам городской администрации, станция метро «Кудрово» должна быть сдана в 2029 году.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Кудрово поставили на паузу строительство транспортно-пересадочного узла (ТПУ) — стартовала процедура ликвидации компании «Кудрово-лайн», осуществлявшей эти работы. Фирму связывают с бизнесом погибшего петербургского предпринимателя и основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

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