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Тяжеловес переходного периода

Умер Аман Тулеев

20 ноября на 80-м году жизни умер Аман Тулеев — один из самых известных российских губернаторов, более 20 лет возглавлявший Кемеровскую область. За 30-летнюю политическую карьеру он прошел путь от пламенного оппозиционера до верного сторонника Кремля, создал в регионе прочную систему единоличной власти и официально получил звание «народного губернатора», но в последние годы жаловался на соратников, отвернувшихся от него сразу после отставки.

Аман Тулеев

Аман Тулеев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Аман Тулеев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

О смерти своего предшественника сообщил утром в понедельник нынешний глава Кузбасса Сергей Цивилев. Он напомнил, что Аман Тулеев возглавил регион «в тяжелое время, когда шахтеры сидели на рельсах, перекрывая движение на Транссибе» и «сумел вывести область из кризиса».

Строго говоря, впервые экс-начальник Кемеровской железной дороги Тулеев возглавил Кузбасс еще в декабре 1990 года, заняв пост председателя облисполкома, которого лишился сразу после августовского путча 1991-го. При этом поддержавший ГКЧП политик остался председателем облсовета и народным депутатом РСФСР, а в декабре 1993-го избрался в Совет федерации (его первый созыв формировался на прямых выборах), где подтвердил свою репутацию «народного трибуна» и одного из самых яростных противников президента Бориса Ельцина. С которым, кстати, тогда еще мало кому известный Аман Тулеев лично конкурировал на первых президентских выборах в июне 1991 года, заняв четвертое место с 6,8% голосов (в Кемеровской области кандидат Тулеев опередил кандидата Ельцина на 5%).

Борьбу с Кремлем Аман Тулеев продолжил и в качестве председателя нового законодательного собрания Кузбасса: на выборах в марте 1994-го созданный им блок «Народовластие» одержал безоговорочную победу, а назначенный президентом губернатор Михаил Кислюк получил радикально оппозиционный парламент.

В этот период господин Тулеев был твердым сторонником КПРФ, вошел в первую тройку ее партсписка на выборах в Госдуму-1995, а в 1996 году выдвинулся в президенты в качестве «запасного кандидата» для Геннадия Зюганова, в пользу которого и снялся с выборов незадолго до голосования. Ну а кемеровчане по его призыву предпочли коммуниста действующему президенту в обоих турах голосования.

Впрочем, уже через полтора месяца, в августе 1996-го, в карьере Амана Тулеева случился неожиданный поворот: он принял предложение президента и возглавил федеральное Министерство по делам СНГ. Тогда Борису Ельцину предстояла операция на сердце, и Кремль всячески стремился демонстрировать готовность к сотрудничеству с разными политическими силами. В рамках той же концепции 1 июля 1997 года президент назначил господина Тулеева главой администрации Кемеровской области, где уже бушевали массовые антиправительственные митинги, а в октябре тот триумфально выиграл губернаторские выборы с 94,5% голосов.

Чем известен бывший глава Кемеровской области Аман Тулеев

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Следующим летом шахтеры перекрыли Транссиб в знак протеста против многомиллиардной задолженности по зарплате, и тут-то и пригодился высокий рейтинг Амана Тулеева. При его активном содействии силового разгона протестов удалось избежать, в регион пошли деньги из бюджета, было принято решение о снижении тарифов на перевозку угля, после чего кризис в угольной отрасли Кузбасса пошел на спад. Но одновременно начался и отход самого Амана Тулеева от КПРФ. Еще летом 1999-го он отказался от ордена Почета, заявив, что не может получать его от власти, «которая ввергла страну в нищету», а на думских выборах-1999 вновь вошел в центральную часть партсписка коммунистов.

Но одновременно господин Тулеев неформально поддерживал и новорожденный прокремлевский блок «Единство», а на свои третьи президентские выборы в 2000 году он пошел уже, по сути, как «спойлер» Геннадия Зюганова, снова заняв на них четвертое место с 2,95% голосов.

Позже дело дошло даже до судебных исков к лидеру КПРФ о защите чести и достоинства, которые губернатор иногда выигрывал, аккуратно записывая отсуженные суммы в свои декларации о доходах и передавая их на благотворительность.

В 2003 году Аман Тулеев впервые возглавил региональный список «Единой России» на очередных выборах в Госдуму, после чего Кузбасс стал надежным «поставщиком голосов» в пользу партии власти на выборах всех уровней. Сам глава региона еще дважды переизбирался на прямых выборах все с теми же «советскими» результатами (93,5% в 2001-м и 96,7% — в 2015-м), а в промежутке дважды утверждался на этот пост депутатами по представлению президента, войдя в историю как первый губернатор, назначавшийся на должность всеми тремя президентами РФ. А Кемеровская область стала для политологов синонимом «управляемой демократии» и образцовым примером системы единоличной власти, полностью завязанной на первое лицо, которому местные депутаты в 2011 году официально присвоили звание «народного губернатора».

Крепость этой системы не поколебали ни первые санкции, ни болезнь Амана Тулеева, перенесшего в 2011 и 2017 годах две операции на позвоночнике. Но 25 марта 2018 года в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» произошел страшный пожар, унесший жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка. На место трагедии, где ежедневно собирались родственники погибших, губернатор не поехал, объяснив, что не хочет, чтобы его кортеж мешал проезду спецтехники, а участников стихийного митинга, требовавших от властей рассказать правду об истинном числе жертв, назвал «бузотерами».

1 апреля Аман Тулеев подал в отставку, заявив, что «с таким тяжелейшим грузом работать на посту губернатора нельзя, морально нельзя». К тому моменту он проработал во главе области 20 лет и 9 месяцев — второй результат среди губернаторов после белгородца Евгения Савченко.

Правда, из политики господин Тулеев в тот момент не ушел: как лидер партсписка единороссов на выборах-2013 он уже 3 апреля получил вакантный мандат депутата заксобрания, а через неделю стал его спикером, «закольцевав» таким образом свою политическую карьеру. Но на очередные выборы в сентябре 2018-го экс-губернатор уже не выдвинулся. А спустя еще полтора года он жаловался местному интернет-изданию НГС42, что после отставки от него отвернулись многие люди из его окружения. «Я знал, что так будет, конечно. Но не думал, что так быстро. Что это случится на второй день. Все, кого ты чествовал, кому награды давал, кого целовал»,— сокрушался господин Тулеев.

Прощание с экс-главой области пройдет 22 ноября в Музыкальном театре Кузбасса. Похоронят Амана Тулеева, по предварительным данным, на городском кладбище Кемерово, рядом с могилой его младшего сына Андрея, который погиб в автокатастрофе в мае 1998 года.

Дмитрий Камышев; Константин Воронов, Новосибирск; Игорь Лавренков, Кемерово

Фотогалерея

Политическая карьера Амана Тулеева

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Аман Тулеев по образованию — инженер путей сообщения, долгое время занимал руководящие посты в системе железнодорожного транспорта СССР. В 1990 году он был избран депутатом Кемеровского облсовета, затем — депутатом Верховного совета РСФСР

Аман Тулеев по образованию — инженер путей сообщения, долгое время занимал руководящие посты в системе железнодорожного транспорта СССР. В 1990 году он был избран депутатом Кемеровского облсовета, затем — депутатом Верховного совета РСФСР

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В 1990-1993 годах господин Тулеев фактически сосредоточил в своих руках законодательную и исполнительную власть в Кемеровской области: в 1990 году стал председателем областного совета народных депутатов и одновременно возглавил Кемеровский облисполком

В 1990-1993 годах господин Тулеев фактически сосредоточил в своих руках законодательную и исполнительную власть в Кемеровской области: в 1990 году стал председателем областного совета народных депутатов и одновременно возглавил Кемеровский облисполком

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В 1991 году трудовыми коллективами шахтеров и работников железной дороги Аман Тулеев был выдвинут претендентом на пост президента РСФСР. По итогам выборов 12 июня занял четвертое место из шести кандидатов (после Бориса Ельцина, Николая Рыжкова и Владимира Жириновского), набрав 6,81% голосов

В 1991 году трудовыми коллективами шахтеров и работников железной дороги Аман Тулеев был выдвинут претендентом на пост президента РСФСР. По итогам выборов 12 июня занял четвертое место из шести кандидатов (после Бориса Ельцина, Николая Рыжкова и Владимира Жириновского), набрав 6,81% голосов

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В августе 1991 года поддержал ГКЧП, за что указом Бориса Ельцина Тулеев был снят с поста председателя Кемеровского облисполкома. При этом он сохранил за собой пост председателя Кемеровского областного совета народных депутатов

В августе 1991 года поддержал ГКЧП, за что указом Бориса Ельцина Тулеев был снят с поста председателя Кемеровского облисполкома. При этом он сохранил за собой пост председателя Кемеровского областного совета народных депутатов

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В августе 1996 года принял предложение войти в состав правительства Виктора Черномырдина, до июня 1997 года занимал пост министра РФ по сотрудничеству с государствами - участниками СНГ. Одновременно входил в правительственную комиссию по оперативным вопросам

В августе 1996 года принял предложение войти в состав правительства Виктора Черномырдина, до июня 1997 года занимал пост министра РФ по сотрудничеству с государствами - участниками СНГ. Одновременно входил в правительственную комиссию по оперативным вопросам

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В июле 1997 года указом президента РФ был назначен главой администрации Кемеровской области. В октябре 1997 года победил на выборах губернатора области, набрав 94,5% голосов. Переизбран в 2001 году с результатом в 93,5% голосов

В июле 1997 года указом президента РФ был назначен главой администрации Кемеровской области. В октябре 1997 года победил на выборах губернатора области, набрав 94,5% голосов. Переизбран в 2001 году с результатом в 93,5% голосов

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

26 марта 2000 года Аман Тулеев участвовал в выборах президента РФ. Получил 2,95% голосов и занял четвертое место из 11 кандидатов. При этом в Кемеровской области Тулеев набрал 51,57% голосов, опередив Владимира Путина (25,01%)

26 марта 2000 года Аман Тулеев участвовал в выборах президента РФ. Получил 2,95% голосов и занял четвертое место из 11 кандидатов. При этом в Кемеровской области Тулеев набрал 51,57% голосов, опередив Владимира Путина (25,01%)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В 2003, 2007 и 2011 годах господин Тулеев участвовал в выборах депутатов Госдумы РФ по списку партии &quot;Единая Россия&quot;. После избрания отказывался от депутатского мандата

В 2003, 2007 и 2011 годах господин Тулеев участвовал в выборах депутатов Госдумы РФ по списку партии "Единая Россия". После избрания отказывался от депутатского мандата

Фото: Коммерсантъ / Сергей Гавриленко  /  купить фото

Депутаты Законодательного собрания Кемеровской области дважды — 20 апреля 2005 года и 18 марта 2010 года — наделяли Амана Тулеева полномочиями руководителя региона по представлению президента РФ

Депутаты Законодательного собрания Кемеровской области дважды — 20 апреля 2005 года и 18 марта 2010 года — наделяли Амана Тулеева полномочиями руководителя региона по представлению президента РФ

Фото: Коммерсантъ / Егор Елагин

Тулеев известен созданной в области системой социальной поддержки населения. В регионе введены кузбасская пенсия, бесплатный проезд и лечение в госпитале ветеранов войн, льготы на ЖКХ и другие меры поддержки для старшего поколения, выдаются областные именные стипендии отличникам учебы, гранты и премии одаренным учащимся и студентам, целевые субсидии на оплату обучения

Тулеев известен созданной в области системой социальной поддержки населения. В регионе введены кузбасская пенсия, бесплатный проезд и лечение в госпитале ветеранов войн, льготы на ЖКХ и другие меры поддержки для старшего поколения, выдаются областные именные стипендии отличникам учебы, гранты и премии одаренным учащимся и студентам, целевые субсидии на оплату обучения

Фото: Коммерсантъ / Ефим Крепыш

Аман Тулеев — доктор политических наук (тема диссертации — «Политическое лидерство в регионах современной России»), член Международной академии информатизации и Международной инженерной академии. Является автором более двух десятков книг и брошюр, имеет два патента на изобретения

Аман Тулеев — доктор политических наук (тема диссертации — «Политическое лидерство в регионах современной России»), член Международной академии информатизации и Международной инженерной академии. Является автором более двух десятков книг и брошюр, имеет два патента на изобретения

Фото: Коммерсантъ / Максим Шипенков

В 2013—2016 годах Аман Тулеев фигурировал в десятке самых эффективных губернаторов в Российской Федерации по версии «Фонда развития гражданского общества». 16 апреля 2015 года, в связи с истечением срока полномочий, Владимир Путин назначил Амана Тулеева врио губернатора области. 13 сентября того же года он одержал победу на выборах губернатора Кемеровской области, набрав 96,69% голосов

В 2013—2016 годах Аман Тулеев фигурировал в десятке самых эффективных губернаторов в Российской Федерации по версии «Фонда развития гражданского общества». 16 апреля 2015 года, в связи с истечением срока полномочий, Владимир Путин назначил Амана Тулеева врио губернатора области. 13 сентября того же года он одержал победу на выборах губернатора Кемеровской области, набрав 96,69% голосов

Фото: Коммерсантъ / Евгений Курсков  /  купить фото

В 2011 и 2017 годах губернатор перенес две операции на позвоночнике. В июле 2017 года в тяжелом состоянии был доставлен в Центральную клиническую больницу Управления делами президента в Москве для прохождения периода восстановления после операции. В августе того же года вернулся в Кемерово

В 2011 и 2017 годах губернатор перенес две операции на позвоночнике. В июле 2017 года в тяжелом состоянии был доставлен в Центральную клиническую больницу Управления делами президента в Москве для прохождения периода восстановления после операции. В августе того же года вернулся в Кемерово

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

25 марта 2018 года в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошел сильный пожар, в результате которого погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Аман Тулеев не приехал на место трагедии. 27 марта на совещании в Кемерове совещании под руководством Владимира Путина глава региона попросил прощения у президента: «Прошу прощения лично у вас за то, что случилось на нашей территории». Тогда же в городе начался стихийный митинг, люди потребовали отставки руководства города и области

25 марта 2018 года в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошел сильный пожар, в результате которого погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Аман Тулеев не приехал на место трагедии. 27 марта на совещании в Кемерове совещании под руководством Владимира Путина глава региона попросил прощения у президента: «Прошу прощения лично у вас за то, что случилось на нашей территории». Тогда же в городе начался стихийный митинг, люди потребовали отставки руководства города и области

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

1 апреля 2018 года господин Тулеев написал заявление об увольнении по собственному желанию. В своем обращении к местным жителям он сказал, что это связано с пожаром, который произошел в ТРЦ «Зимняя вишня». 17 сентября 2018 года стал ректором Кузбасского регионального института развития профессионального образования

1 апреля 2018 года господин Тулеев написал заявление об увольнении по собственному желанию. В своем обращении к местным жителям он сказал, что это связано с пожаром, который произошел в ТРЦ «Зимняя вишня». 17 сентября 2018 года стал ректором Кузбасского регионального института развития профессионального образования

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Аман Тулеев скончался 20 ноября 2023 года в возрасте 79 лет

Аман Тулеев скончался 20 ноября 2023 года в возрасте 79 лет

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов

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Аман Тулеев по образованию — инженер путей сообщения, долгое время занимал руководящие посты в системе железнодорожного транспорта СССР. В 1990 году он был избран депутатом Кемеровского облсовета, затем — депутатом Верховного совета РСФСР

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В 1990-1993 годах господин Тулеев фактически сосредоточил в своих руках законодательную и исполнительную власть в Кемеровской области: в 1990 году стал председателем областного совета народных депутатов и одновременно возглавил Кемеровский облисполком

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В 1991 году трудовыми коллективами шахтеров и работников железной дороги Аман Тулеев был выдвинут претендентом на пост президента РСФСР. По итогам выборов 12 июня занял четвертое место из шести кандидатов (после Бориса Ельцина, Николая Рыжкова и Владимира Жириновского), набрав 6,81% голосов

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В августе 1991 года поддержал ГКЧП, за что указом Бориса Ельцина Тулеев был снят с поста председателя Кемеровского облисполкома. При этом он сохранил за собой пост председателя Кемеровского областного совета народных депутатов

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В августе 1996 года принял предложение войти в состав правительства Виктора Черномырдина, до июня 1997 года занимал пост министра РФ по сотрудничеству с государствами - участниками СНГ. Одновременно входил в правительственную комиссию по оперативным вопросам

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В июле 1997 года указом президента РФ был назначен главой администрации Кемеровской области. В октябре 1997 года победил на выборах губернатора области, набрав 94,5% голосов. Переизбран в 2001 году с результатом в 93,5% голосов

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

26 марта 2000 года Аман Тулеев участвовал в выборах президента РФ. Получил 2,95% голосов и занял четвертое место из 11 кандидатов. При этом в Кемеровской области Тулеев набрал 51,57% голосов, опередив Владимира Путина (25,01%)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В 2003, 2007 и 2011 годах господин Тулеев участвовал в выборах депутатов Госдумы РФ по списку партии "Единая Россия". После избрания отказывался от депутатского мандата

Фото: Коммерсантъ / Сергей Гавриленко  /  купить фото

Депутаты Законодательного собрания Кемеровской области дважды — 20 апреля 2005 года и 18 марта 2010 года — наделяли Амана Тулеева полномочиями руководителя региона по представлению президента РФ

Фото: Коммерсантъ / Егор Елагин

Тулеев известен созданной в области системой социальной поддержки населения. В регионе введены кузбасская пенсия, бесплатный проезд и лечение в госпитале ветеранов войн, льготы на ЖКХ и другие меры поддержки для старшего поколения, выдаются областные именные стипендии отличникам учебы, гранты и премии одаренным учащимся и студентам, целевые субсидии на оплату обучения

Фото: Коммерсантъ / Ефим Крепыш

Аман Тулеев — доктор политических наук (тема диссертации — «Политическое лидерство в регионах современной России»), член Международной академии информатизации и Международной инженерной академии. Является автором более двух десятков книг и брошюр, имеет два патента на изобретения

Фото: Коммерсантъ / Максим Шипенков

В 2013—2016 годах Аман Тулеев фигурировал в десятке самых эффективных губернаторов в Российской Федерации по версии «Фонда развития гражданского общества». 16 апреля 2015 года, в связи с истечением срока полномочий, Владимир Путин назначил Амана Тулеева врио губернатора области. 13 сентября того же года он одержал победу на выборах губернатора Кемеровской области, набрав 96,69% голосов

Фото: Коммерсантъ / Евгений Курсков  /  купить фото

В 2011 и 2017 годах губернатор перенес две операции на позвоночнике. В июле 2017 года в тяжелом состоянии был доставлен в Центральную клиническую больницу Управления делами президента в Москве для прохождения периода восстановления после операции. В августе того же года вернулся в Кемерово

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

25 марта 2018 года в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошел сильный пожар, в результате которого погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Аман Тулеев не приехал на место трагедии. 27 марта на совещании в Кемерове совещании под руководством Владимира Путина глава региона попросил прощения у президента: «Прошу прощения лично у вас за то, что случилось на нашей территории». Тогда же в городе начался стихийный митинг, люди потребовали отставки руководства города и области

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

1 апреля 2018 года господин Тулеев написал заявление об увольнении по собственному желанию. В своем обращении к местным жителям он сказал, что это связано с пожаром, который произошел в ТРЦ «Зимняя вишня». 17 сентября 2018 года стал ректором Кузбасского регионального института развития профессионального образования

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Аман Тулеев скончался 20 ноября 2023 года в возрасте 79 лет

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов

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