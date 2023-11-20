Тяжеловес переходного периода

20 ноября на 80-м году жизни умер Аман Тулеев — один из самых известных российских губернаторов, более 20 лет возглавлявший Кемеровскую область. За 30-летнюю политическую карьеру он прошел путь от пламенного оппозиционера до верного сторонника Кремля, создал в регионе прочную систему единоличной власти и официально получил звание «народного губернатора», но в последние годы жаловался на соратников, отвернувшихся от него сразу после отставки.

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Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Аман Тулеев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

О смерти своего предшественника сообщил утром в понедельник нынешний глава Кузбасса Сергей Цивилев. Он напомнил, что Аман Тулеев возглавил регион «в тяжелое время, когда шахтеры сидели на рельсах, перекрывая движение на Транссибе» и «сумел вывести область из кризиса».

Строго говоря, впервые экс-начальник Кемеровской железной дороги Тулеев возглавил Кузбасс еще в декабре 1990 года, заняв пост председателя облисполкома, которого лишился сразу после августовского путча 1991-го. При этом поддержавший ГКЧП политик остался председателем облсовета и народным депутатом РСФСР, а в декабре 1993-го избрался в Совет федерации (его первый созыв формировался на прямых выборах), где подтвердил свою репутацию «народного трибуна» и одного из самых яростных противников президента Бориса Ельцина. С которым, кстати, тогда еще мало кому известный Аман Тулеев лично конкурировал на первых президентских выборах в июне 1991 года, заняв четвертое место с 6,8% голосов (в Кемеровской области кандидат Тулеев опередил кандидата Ельцина на 5%).

Борьбу с Кремлем Аман Тулеев продолжил и в качестве председателя нового законодательного собрания Кузбасса: на выборах в марте 1994-го созданный им блок «Народовластие» одержал безоговорочную победу, а назначенный президентом губернатор Михаил Кислюк получил радикально оппозиционный парламент.

В этот период господин Тулеев был твердым сторонником КПРФ, вошел в первую тройку ее партсписка на выборах в Госдуму-1995, а в 1996 году выдвинулся в президенты в качестве «запасного кандидата» для Геннадия Зюганова, в пользу которого и снялся с выборов незадолго до голосования. Ну а кемеровчане по его призыву предпочли коммуниста действующему президенту в обоих турах голосования.

Впрочем, уже через полтора месяца, в августе 1996-го, в карьере Амана Тулеева случился неожиданный поворот: он принял предложение президента и возглавил федеральное Министерство по делам СНГ. Тогда Борису Ельцину предстояла операция на сердце, и Кремль всячески стремился демонстрировать готовность к сотрудничеству с разными политическими силами. В рамках той же концепции 1 июля 1997 года президент назначил господина Тулеева главой администрации Кемеровской области, где уже бушевали массовые антиправительственные митинги, а в октябре тот триумфально выиграл губернаторские выборы с 94,5% голосов.

Следующим летом шахтеры перекрыли Транссиб в знак протеста против многомиллиардной задолженности по зарплате, и тут-то и пригодился высокий рейтинг Амана Тулеева. При его активном содействии силового разгона протестов удалось избежать, в регион пошли деньги из бюджета, было принято решение о снижении тарифов на перевозку угля, после чего кризис в угольной отрасли Кузбасса пошел на спад. Но одновременно начался и отход самого Амана Тулеева от КПРФ. Еще летом 1999-го он отказался от ордена Почета, заявив, что не может получать его от власти, «которая ввергла страну в нищету», а на думских выборах-1999 вновь вошел в центральную часть партсписка коммунистов.

Но одновременно господин Тулеев неформально поддерживал и новорожденный прокремлевский блок «Единство», а на свои третьи президентские выборы в 2000 году он пошел уже, по сути, как «спойлер» Геннадия Зюганова, снова заняв на них четвертое место с 2,95% голосов.

Позже дело дошло даже до судебных исков к лидеру КПРФ о защите чести и достоинства, которые губернатор иногда выигрывал, аккуратно записывая отсуженные суммы в свои декларации о доходах и передавая их на благотворительность.

В 2003 году Аман Тулеев впервые возглавил региональный список «Единой России» на очередных выборах в Госдуму, после чего Кузбасс стал надежным «поставщиком голосов» в пользу партии власти на выборах всех уровней. Сам глава региона еще дважды переизбирался на прямых выборах все с теми же «советскими» результатами (93,5% в 2001-м и 96,7% — в 2015-м), а в промежутке дважды утверждался на этот пост депутатами по представлению президента, войдя в историю как первый губернатор, назначавшийся на должность всеми тремя президентами РФ. А Кемеровская область стала для политологов синонимом «управляемой демократии» и образцовым примером системы единоличной власти, полностью завязанной на первое лицо, которому местные депутаты в 2011 году официально присвоили звание «народного губернатора».

Крепость этой системы не поколебали ни первые санкции, ни болезнь Амана Тулеева, перенесшего в 2011 и 2017 годах две операции на позвоночнике. Но 25 марта 2018 года в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» произошел страшный пожар, унесший жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка. На место трагедии, где ежедневно собирались родственники погибших, губернатор не поехал, объяснив, что не хочет, чтобы его кортеж мешал проезду спецтехники, а участников стихийного митинга, требовавших от властей рассказать правду об истинном числе жертв, назвал «бузотерами».

1 апреля Аман Тулеев подал в отставку, заявив, что «с таким тяжелейшим грузом работать на посту губернатора нельзя, морально нельзя». К тому моменту он проработал во главе области 20 лет и 9 месяцев — второй результат среди губернаторов после белгородца Евгения Савченко.

Правда, из политики господин Тулеев в тот момент не ушел: как лидер партсписка единороссов на выборах-2013 он уже 3 апреля получил вакантный мандат депутата заксобрания, а через неделю стал его спикером, «закольцевав» таким образом свою политическую карьеру. Но на очередные выборы в сентябре 2018-го экс-губернатор уже не выдвинулся. А спустя еще полтора года он жаловался местному интернет-изданию НГС42, что после отставки от него отвернулись многие люди из его окружения. «Я знал, что так будет, конечно. Но не думал, что так быстро. Что это случится на второй день. Все, кого ты чествовал, кому награды давал, кого целовал»,— сокрушался господин Тулеев.

Прощание с экс-главой области пройдет 22 ноября в Музыкальном театре Кузбасса. Похоронят Амана Тулеева, по предварительным данным, на городском кладбище Кемерово, рядом с могилой его младшего сына Андрея, который погиб в автокатастрофе в мае 1998 года.

Дмитрий Камышев; Константин Воронов, Новосибирск; Игорь Лавренков, Кемерово