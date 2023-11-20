Чем известен бывший глава Кемеровской области Аман Тулеев

Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев умер 20 ноября в возрасте 79 лет. Он возглавлял область больше 20 лет. Подробности биографии политика — в справке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аман Тулеев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Аман Тулеев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Тулеев Аман Гумирович (имя при рождении — Амангельды Молдагазыевич Тулеев) родился 13 мая 1944 года в городе Красноводске (ныне — Туркменбаши, Туркменистан). Окончил Новосибирский институт инженеров железнодорожного транспорта (1973) по специальности «инженер путей сообщения по эксплуатации железных дорог», Академию общественных наук при ЦК КПСС (1989).

В 1964 году начал работать дежурным на железнодорожной станции Мундыбаш Новокузнецкого отделения Западно-Сибирской железной дороги. В 1964–1967 годах служил в инженерно-саперных частях Советской армии, затем вернулся на прежнее место работы. С 1969 по 1978 год работал начальником станции Мундыбаш, затем станции Междуреченск.

С 1978 года — замначальника, с 1983 года — начальник Новокузнецкого отделения Кемеровской железной дороги. В 1985 году был назначен заведующим отделом транспорта и связи Кемеровского обкома КПСС. В 1988–1990 годах — начальник Кемеровской железной дороги.

С 1990 по 1993 год — народный депутат РСФСР, председатель Кемеровского областного совета народных депутатов. В 1991 году выдвинул свою кандидатуру на выборах президента РСФСР. Набрал 7% голосов, занял четвертое место.

В 1993 году был избран в Совет федерации от Кузбасса. С марта 1994 по июль 1996 года возглавлял Законодательное собрание Кемеровской области. Выдвигался на выборах президента России 1996 года, однако за три дня до первого тура снял свою кандидатуру в пользу лидера КПРФ Геннадия Зюганова.

В августе 1996 года был назначен на пост министра РФ по сотрудничеству со странами СНГ. В июле 1997 года указом президента РФ был назначен главой администрации Кемеровской области. В октябре 1997 года победил на выборах губернатора области, набрав 94,5% голосов. Переизбран в 2001 году с результатом 93,5% голосов.

В 2005 году Владимир Путин продлил срок губернаторских полномочий господина Тулеева до 2010 года. Решением президента РФ Дмитрия Медведева в 2010 году срок снова был продлен — до 2015 года. В сентябре 2015 года Аман Тулеев был переизбран главой Кемеровской области, набрав 96,7% голосов.

В 2011 и 2017 годах перенес две операции на позвоночнике. В июле 2017 года в тяжелом состоянии был доставлен в Центральную клиническую больницу Управления делами президента в Москве для прохождения периода восстановления после операции. В августе того же года вернулся в Кемерово.

Находился в должности губернатора более 20 лет, по этому показателю занимал второе место в России после Евгения Савченко. 1 апреля 2018 года после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» ушел в отставку.

3 апреля 2018 года стал депутатом Кемеровского облсовета. 10 апреля на внеочередной сессии был избран его спикером. 17 сентября 2018 года стал ректором Кузбасского регионального института развития профессионального образования.

Доктор политических наук (тема диссертации — «Политическое лидерство в регионах современной России»), член Международной академии информатизации и Международной инженерной академии. Является автором более двух десятков книг и брошюр, имеет два патента на изобретения.

Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Также награжден орденами Почета, Александра Невского, государственными наградами Украины, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, Монголии.