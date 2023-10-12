Курские активисты оспаривают постановление об отмене массовых мероприятий

Курский облсуд принял к производству административный иск местных общественников Александра Сысоева и Михаила Шумакова об оспаривании постановления губернатора Романа Старовойта от 22 июня 2023 года в рамках реализации указа президента о введении в регионе среднего уровня реагирования. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Курской области. Заседание по рассмотрению иска еще не назначено.

В постановлении говорится, что в регионе на неопределенный срок запрещено проведение любых массовых мероприятий, за исключением посвященных государственным праздникам, Дням воинской славы и памятным датам, проводимым органами публичной власти.

На своей странице в соцсети «ВКонтакте» господин Сысоев рассказал, что считает решение губернатора нарушением федерального закона (ФЗ) «О военном положении» и Конституции РФ. Со ссылкой на ФЗ общественник утверждает, что на территории России, где не введено военное положение, данные гражданину Конституцией права и свободы «не могут быть ограничены ничем, кроме ФЗ».

«Нарушение прав и свобод человека и гражданина терпеть могут только рабы»,— уверен Александр Сысоев.

В связи с этим истцы требуют отменить, признать незаконным и недействующим указанное постановление губернатора Курской области. Господин Сысоев в ответ на вопрос «Ъ-Черноземье» о прогнозах по решению облсуда сказал, что «как юрист надеется на удовлетворение иска, как политик — нет».

О том, что означает введение среднего уровня реагирования в Курской области, читайте в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте