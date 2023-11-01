Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Знаковое решение

Какие санкции в отношении российских компаний ввели в Финляндии

Власти Финляндии конфисковали товарные знаки нескольких российских компаний. Распоряжаться своими логотипами на территории страны не смогут учредитель телеканала RT, «Сбер» и концерн «Калашников», сообщает издание Yle. Такое решение принято управлением по взысканию долгов Финляндии в рамках экономических санкций Евросоюза. Все эти компании с 2022 года находятся под ограничениями.

Фото: Johanna Geron / Reuters

Фото: Johanna Geron / Reuters

Что означает конфискация товарных знаков? Гендиректор компании Online Patent Алина Акиншина поясняет, что речь идет, скорее, о заморозке этих брендов в Финляндии. Подобное уже происходило с другими российскими структурами, напомнила эксперт:

«14 октября 2022 года мы уже сталкивались с похожим кейсом, когда шесть патентов, принадлежавших "Газпрому", "Роснефти" и "Транснефти", были заморожены на территории Голландии, что означало блокировку правоприменения, то есть защиты патентных прав в суде и закрытие возможности их использования для финансовых операций, в том числе залога.

Судя по всему, аналогичная ситуация имеет место и сейчас. То есть фактически компании будут ограничены в возможности, например, отчуждения исключительного права на товарный знак. Они не будут иметь каких-то ограничений или, условно говоря, поражения в правах как правообладатели товарных знаков в части их использования для индивидуализации своих товаров и услуг.

Что это означает на практике? Что Сбербанк как использовал обозначение "Сбербанк" для индивидуализации своих финансовых услуг, так и продолжит это делать, просто, например, сделку по отчуждению исключительных прав на него он заключить не сможет».

Представители RT заявили, что не получали никаких уведомлений от финских властей, и отметили, что товарный знак телеканала по-прежнему числится в базе данных Всемирной организации интеллектуальной собственности как защищенный на территории Финляндии.

В случае чего Хельсинки начнет изымать недвижимость у россиян

“Ъ FM” также направил запросы в «Сбер» и «Калашников». Вместе с тем, как отмечает руководитель дирекции юридической фирмы Vegas Lex Кирилл Никитин, компании могут попытаться оспорить действия Хельсинки:

«Речь идет о международных товарных знаках. Это немного иная система, соответственно, в которой есть одно окно приема обращений — Всемирная организация интеллектуальной собственности, которая находится в Мадриде. Система регистрации товарных знаков предполагает подачу заявки именно туда, и дальше она разлетается по всем остальным странам.

Здесь речь идет о том, что компания не имеет права распоряжаться своим товарными знаками только на территории Финляндии.

Само по себе решение, безусловно, незаконно с точки зрения любого регулирования, поскольку данные правоотношения описаны в международной конвенции.

Речь идет о той самой Мадридской конвенции о международной регистрации товарных знаков, которая была заключена и ратифицирована еще в конце XIX века и к которой присоединились и Финляндия, и Россия. То есть стороны взяли на себя определенные обязательства, и эта система не предусматривает такого ограничения права, как введение рестрикционного режима.

Как в МИД Финляндии оценивали санкции в отношении России

У Всемирной организации интеллектуальной собственности есть свой собственный арбитраж. Но он, конечно, ограничен в распространении влияния на национальное финское законодательство. То есть суд может принять некое решение, однако его исполнение Хельсинки видится весьма сомнительным».

В начале 2023 года МИД Финляндии отчитался о заморозке российских активов почти на €200 млн. Среди них, в частности, недвижимость, акции, машины, яхты и самолеты. Кроме того, в октябре Минюст страны сообщал, что правительство готовится упростить процедуру конфискации недвижимости у россиян.

Там объясняли это тем, что в последнее время граждане все чаще пренебрегают своими обязательствами, например, не платят налоги и копят долги за коммунальные услуги из-за проблем с платежами за рубежом.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Владислав Викторов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...