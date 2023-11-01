Знаковое решение

Власти Финляндии конфисковали товарные знаки нескольких российских компаний. Распоряжаться своими логотипами на территории страны не смогут учредитель телеканала RT, «Сбер» и концерн «Калашников», сообщает издание Yle. Такое решение принято управлением по взысканию долгов Финляндии в рамках экономических санкций Евросоюза. Все эти компании с 2022 года находятся под ограничениями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Johanna Geron / Reuters Фото: Johanna Geron / Reuters

Что означает конфискация товарных знаков? Гендиректор компании Online Patent Алина Акиншина поясняет, что речь идет, скорее, о заморозке этих брендов в Финляндии. Подобное уже происходило с другими российскими структурами, напомнила эксперт:

«14 октября 2022 года мы уже сталкивались с похожим кейсом, когда шесть патентов, принадлежавших "Газпрому", "Роснефти" и "Транснефти", были заморожены на территории Голландии, что означало блокировку правоприменения, то есть защиты патентных прав в суде и закрытие возможности их использования для финансовых операций, в том числе залога.

Судя по всему, аналогичная ситуация имеет место и сейчас. То есть фактически компании будут ограничены в возможности, например, отчуждения исключительного права на товарный знак. Они не будут иметь каких-то ограничений или, условно говоря, поражения в правах как правообладатели товарных знаков в части их использования для индивидуализации своих товаров и услуг.

Что это означает на практике? Что Сбербанк как использовал обозначение "Сбербанк" для индивидуализации своих финансовых услуг, так и продолжит это делать, просто, например, сделку по отчуждению исключительных прав на него он заключить не сможет».

Представители RT заявили, что не получали никаких уведомлений от финских властей, и отметили, что товарный знак телеканала по-прежнему числится в базе данных Всемирной организации интеллектуальной собственности как защищенный на территории Финляндии.

“Ъ FM” также направил запросы в «Сбер» и «Калашников». Вместе с тем, как отмечает руководитель дирекции юридической фирмы Vegas Lex Кирилл Никитин, компании могут попытаться оспорить действия Хельсинки:

«Речь идет о международных товарных знаках. Это немного иная система, соответственно, в которой есть одно окно приема обращений — Всемирная организация интеллектуальной собственности, которая находится в Мадриде. Система регистрации товарных знаков предполагает подачу заявки именно туда, и дальше она разлетается по всем остальным странам.

Здесь речь идет о том, что компания не имеет права распоряжаться своим товарными знаками только на территории Финляндии.

Само по себе решение, безусловно, незаконно с точки зрения любого регулирования, поскольку данные правоотношения описаны в международной конвенции.

Речь идет о той самой Мадридской конвенции о международной регистрации товарных знаков, которая была заключена и ратифицирована еще в конце XIX века и к которой присоединились и Финляндия, и Россия. То есть стороны взяли на себя определенные обязательства, и эта система не предусматривает такого ограничения права, как введение рестрикционного режима.

У Всемирной организации интеллектуальной собственности есть свой собственный арбитраж. Но он, конечно, ограничен в распространении влияния на национальное финское законодательство. То есть суд может принять некое решение, однако его исполнение Хельсинки видится весьма сомнительным».

В начале 2023 года МИД Финляндии отчитался о заморозке российских активов почти на €200 млн. Среди них, в частности, недвижимость, акции, машины, яхты и самолеты. Кроме того, в октябре Минюст страны сообщал, что правительство готовится упростить процедуру конфискации недвижимости у россиян.

Там объясняли это тем, что в последнее время граждане все чаще пренебрегают своими обязательствами, например, не платят налоги и копят долги за коммунальные услуги из-за проблем с платежами за рубежом.

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Владислав Викторов