Кубанские юристы: статья за склонение к аборту поставит под удар и врачей, и мам

Введение уголовной ответственности за склонение к аборту может поставить под удар врачей и часто являющихся инициаторами этих операций матерей беременных девушек-подростков. Такое мнение «Ъ-Кубань» высказала представитель Краснодарского регионального отделения Ассоциации юристов России Екатерина Горшенина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эдди Опп, Коммерсантъ Фото: Эдди Опп, Коммерсантъ

Эксперт пояснила, что искусственное прерывание беременности (аборт) достаточно сложная тема не только с психологической, но и с юридической точки зрения, и если законодатели захотят установить подобную ответственность, крайне важно будет четко прописать, что будет считаться склонением, какие обстоятельства при этом должны будут учитываться и каким образом будет доказываться, что имело место именно склонение. Ведь беременность может наступить в результате изнасилования, у несовершеннолетней, плод может иметь такие патологии, которые не позволят нормально существовать и развиваться ребенку, поясняет юрист.

«Возникает сложный вопрос: рекомендация врача в случае серьезной патологии плода будет считаться склонением?... Еще один немаловажный вопрос — беременность несовершеннолетних. Не секрет, что на аборт несовершеннолетних дочерей отправляют мамы. Тогда будет ли мама нести уголовную ответственность и в какой момент? И что произойдет, если маму привлекут к ответственности? Ребенок у несовершеннолетней родится, а знаний, сил и ресурсов воспитывать его не будет. Об этом важно задуматься нашим законодателям»,— отмечает представитель Краснодарского отделения АЮР.

Кубанские врачи также считают, что инициатива о введении уголовной статьи требует тщательной проработки во избежание последующего двоякого трактования закона и осуждения врачей.

Как сообщал «Ъ-Кубань», главный врач клиники мужского и женского здоровья OXY-center, репродуктолог Оксана Авагимова сообщила, что, по ее опыту, среди женщин, которые в итоге сохранили беременность,— нет ни одной, которая бы об этом пожалела. «Есть, конечно, и медицинские показания для прерывания беременности, но это отдельные пациенты»,— рассказала врач.

Ранее сообщалось, что сенатор Ольга Ковитиди предложила ввести уголовную ответственность за склонение к аборту. Она считает, что многодетные семьи должны стать нормой в России, но для этого «женщины должны захотеть рожать детей». Предварительно, наказывать она предложила за «умышленные действия, направленные на принуждение беременной женщины к искусственному прерыванию беременности путем уговоров, предложений, подкупа, обмана, выдвижения иных требований». Также «Ъ-Кубань» писал о том, что за склонение женщин к абортам Симферопольская и Крымская епархия, а также члены комиссии Общественной палаты Крыма предложили ввести административное наказание.

Михаил Волкодав

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