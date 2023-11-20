«Среди женщин, сохранивших беременность, нет ни одной, которая бы об этом пожалела»

Член Совета Федерации ФС РФ Ольга Ковитиди предложила ввести уголовную ответственность за склонение беременных женщин к абортам. Инициативу комментирует главный врач клиники мужского и женского здоровья OXY-center, репродуктолог Оксана Авагимова.

Оксана Авагимова

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«Сейчас практически во всех женских консультациях, клиниках женского здоровья ведется большая работа с женщинами, желающими прервать беременность. Я как акушер-гинеколог всегда старалась убедить женщину сохранить уже наступившую беременность, объясняя ей, что эта беременность наступила, потому что с ее здоровьем все хорошо, нет никаких отклонений, и что в случае аборта могут быть осложнения и следующая беременность может не наступить. Женщина, желающая прервать беременность,— всегда немного сомневающийся человек, который не может ответить себе на многие жизненные вопросы.

К сожалению, будущие мамы сталкиваются с разными обстоятельствами, и мы не можем никого осуждать за принятие решений. И из моего опыта скажу, что среди женщин, которые в итоге сохранили беременность,— нет ни одной, которая бы об этом пожалела. Есть, конечно, и медицинские показания для прерывания беременности, но это отдельные пациенты.

Как врач-репродуктолог я ежедневно работаю с женщинами, которые мечтают стать мамами, но не могут в силу каких-либо причин реализовать свои репродуктивные мечты. И среди причин, которые ведут к бесплодию, могут быть и постабортивные негативные последствия. Поэтому подобная законодательная инициатива, безусловно, имеет верные корни. Но она требует тщательной проработки во избежание последующего двоякого трактования закона и осуждения ни в чем не повинных врачей».

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