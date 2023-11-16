Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Совфеде предложили ввести уголовную ответственность за склонение к абортам

Сенатор Ольга Ковитиди предложила ввести уголовную ответственность за склонение к аборту. Сенатор полагает, что многодетные семьи должны стать «нормой общественной жизни» в России, но для этого «женщины должны захотеть рожать детей».

Ольга Ковитиди

Ольга Ковитиди

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Ольга Ковитиди

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Умышленные действия, направленные на принуждение беременной женщины к искусственному прерыванию беременности путем уговоров, предложений, подкупа, обмана, выдвижения иных требований, должны повлечь наказание»,— заявила Ольга Ковитиди «РИА Новости».

По мнению сенатора, административной ответственности за склонение к аборту недостаточно из-за «логической последовательности и системности» такого явления. Она предложила дополнить статью 123 УК об ответственности за «незаконное проведение искусственного прерывания беременности» пунктом 4, включив наказание за «склонение или принуждение женщины к осуществлению аборта».

При этом, как утверждает госпожа Ковитиди, медицинские показания прерывания беременности должны быть четко регламентированы «с целью сохранения жизни и здоровья женщины». Она предложила переводить беременных студенток на бесплатное обучение, чтобы они не делали аборт ради продолжения учебы.

Нынешней осенью административное наказание «за склонение» к абортам ввели в Мордовии и Тверской области. Подобную инициативу уже внесли в думу Тамбовской области.

Ограничение абортов в России активно поддерживает Русская православная церковь. На прошлой неделе патриарх Кирилл призвал принять федеральный закон о запрете «склонения к аборту». Патриарх объяснил свое предложение тем, что врачи, по его словам, «иногда по разным причинам, в том числе и коммерческим, склоняют женщину сделать аборт». При этом, по данным «Ъ», в России увеличивается число регионов, где частные клиники отказываются от проведения абортов.

Подробнее — в материале «Не все на абортаж».

Анастасия Ларина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...