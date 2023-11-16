В Совфеде предложили ввести уголовную ответственность за склонение к абортам

Сенатор Ольга Ковитиди предложила ввести уголовную ответственность за склонение к аборту. Сенатор полагает, что многодетные семьи должны стать «нормой общественной жизни» в России, но для этого «женщины должны захотеть рожать детей».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ольга Ковитиди

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Ольга Ковитиди

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Умышленные действия, направленные на принуждение беременной женщины к искусственному прерыванию беременности путем уговоров, предложений, подкупа, обмана, выдвижения иных требований, должны повлечь наказание»,— заявила Ольга Ковитиди «РИА Новости».

По мнению сенатора, административной ответственности за склонение к аборту недостаточно из-за «логической последовательности и системности» такого явления. Она предложила дополнить статью 123 УК об ответственности за «незаконное проведение искусственного прерывания беременности» пунктом 4, включив наказание за «склонение или принуждение женщины к осуществлению аборта».

При этом, как утверждает госпожа Ковитиди, медицинские показания прерывания беременности должны быть четко регламентированы «с целью сохранения жизни и здоровья женщины». Она предложила переводить беременных студенток на бесплатное обучение, чтобы они не делали аборт ради продолжения учебы.

Нынешней осенью административное наказание «за склонение» к абортам ввели в Мордовии и Тверской области. Подобную инициативу уже внесли в думу Тамбовской области.

Ограничение абортов в России активно поддерживает Русская православная церковь. На прошлой неделе патриарх Кирилл призвал принять федеральный закон о запрете «склонения к аборту». Патриарх объяснил свое предложение тем, что врачи, по его словам, «иногда по разным причинам, в том числе и коммерческим, склоняют женщину сделать аборт». При этом, по данным «Ъ», в России увеличивается число регионов, где частные клиники отказываются от проведения абортов.

Подробнее — в материале «Не все на абортаж».

Анастасия Ларина