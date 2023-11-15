В Крыму предлагают ввести штрафы за склонение женщин к аборту

Симферопольская и Крымская епархия, а также члены комиссии Общественной палаты (ОП) Крыма предложили ввести административное наказание за склонение женщин к аборту и незаконное нанесение надписей в неустановленных местах. Об этом сообщает пресс-служба ОП Крыма по итогам заседания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Идею введения административных штрафов за склонение женщин к абортам рассмотрят на заседании Общественной палаты. Позже документы с предложением направят в Госсовет республики.

Религиозные и общественные деятели, участвующие в заседании, также предложили установить в регионе административную ответственность за самовольное нанесение надписей и расклеивание объявлений в неустановленных для этого местах. Предложение разработано прежде всего в связи с распространением надписей, ведущих на сайты с нелегальными веществами.

Около недели назад стало известно, что в частных клиниках Крыма перестанут делать аборты. Медучреждения добровольно отказались от процедуры, чтобы не ухудшать демографическую ситуацию.

Татьяна Ручкина

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