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Коммерсантъ FM
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Бывший гендиректор OpenAI Сэм Альтман переходит в Microsoft

Бывший генеральный директор OpenAI Сэм Альтман и бывший президент компании Грег Брокман переходят в Microsoft. Об этом в социальной сети X сообщил генеральный директор Microsoft Сатья Наделла. К ним же присоединятся и ведущие научные сотрудники, которые покинули OpenAI после увольнения господина Альтмана.

Сэм Альтман

Сэм Альтман

Фото: Carlos Barria, Reuters

Сэм Альтман

Фото: Carlos Barria, Reuters

«Мы с большой радостью делимся новостью о том, что Сэм Альтман и Грег Брокман вместе с коллегами присоединятся к Microsoft, чтобы возглавить новую команду по созданию продвинутого ИИ. Мы намерены как можно скорее предоставить им все необходимое для успешной работы»,— заявил господин Наделла.

В минувшую пятницу, 17 ноября, совет директоров OpenAI неожиданно объявил об отставке одного из основателей компании Сэма Альтмана. В качестве повода для отставки упоминалось, что глава компании «не был откровенен» при взаимодействии с советом. Тогда же было объявлено о назначении Миры Мурати временно исполняющей обязанности гендиректора компании. Однако уже сегодня стало известно, что вместо нее новым временным гендиректором станет Эммет Шир — действующий глава стриминговой платформы Twitch.

Увольнение Сэма Альтмана спровоцировало уход из OpenAI ряда высококвалифицированных сотрудников, а также президента Грега Брокмана и трех ведущих научных специалистов. Microsoft, крупнейший акционер OpenAI, настаивала на возвращении господина Альтмана. Переговоры с советом директоров OpenAI продолжались все выходные, но оказались безрезультатными.

«Мы по-прежнему привержены нашему партнерству с OpenAI… Мы с нетерпением ждем возможности познакомиться с Эмметом Широм и новой руководящей командой OpenAI и поработать с ними»,— заявил господин Наделла.

Подробнее о ситуации в OpenAI читайте в материале «Искусственный интеллект теряет рассудок».

Кирилл Сарханянц

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