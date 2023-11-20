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Коммерсантъ FM
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The Information: новым гендиректором OpenAI станет Эммет Шир

Разработчик искусственного интеллекта OpenAI вновь сменил генерального директора. Вслед за пятничным увольнением Сэма Альтмана и назначением временным гендиректором Миры Мурати последовало решение о назначении на эту должность опять же на временной основе Эммета Шира — действующего главы стриминговой платформы Twitch. Об этом The Information сообщил один из основателей OpenAI Илья Суцкевер. Официально о назначении пока не сообщалось.

Фото: Stephen McCarthy / Flickr

Фото: Stephen McCarthy / Flickr

Как рассказал господин Суцкевер, на протяжении выходных правление компании вело переговоры с господином Альтманом касательно его потенциального возвращения в OpenAI, чего добивались ее главные инвесторы — Microsoft и Thrive Capital. Однако эти переговоры ни к чему не привели. Ни Сэм Альтман, ни бывший президент компании Грег Брокман, ушедший почти сразу после объявления об отставке господина Альтмана, в компанию не вернутся.

При этом, как отметил господин Суцкевер, решение о смене Миры Мурати на Эммета Шира было принято из-за того, что та поддерживала господина Альтмана.

Подробнее о кризисе в OpenAI — в материале «Искусственный интеллект теряет рассудок».

Кирилл Сарханянц

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