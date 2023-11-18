Совет директоров компании-разработчика GPT уволил гендиректора Сэма Альтмана

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сэм Альтман

Фото: Carlos Barria, Reuters Сэм Альтман

Фото: Carlos Barria, Reuters

Генеральный директор американской OpenAI Сэм Альтман отправлен в отставку. Совет директор принял решение из-за того, что глава компании «не был откровенен» при взаимодействии с советом. О чем именно идет речь, не уточняется.

«Уход господина Альтмана стал результатом процесса рассмотрения советом директоров, по итогам которого был сделан вывод, что он не был всегда откровенен в своем взаимодействии с советом, что препятствует выполнять ему свои обязанности. У совета больше нет уверенности в его способности возглавлять OpenAI»,— говорится в сообщении компании.

Исполнять обязанности гендиректора временно будет директор по технологиям компании Мира Мурати. В сообщении утверждается, что «ведется поиск постоянного преемника».

Компания OpenAI была создана в 2015 году. Занимается изучением искусственного интеллекта. Наиболее известна созданием нескольких поколений языковой модели GPT, на которых основан чат-бот ChatGPT. Одним из основателей был Илон Маск, который позднее объявил об уходе из совета директоров из-за потенциального будущего конфликта интересов. В 2019 году Microsoft инвестировала в компанию $1 млрд.

Сэм Альтман также был одним из основателей OpenAI. Он возглавлял компанию с 2020 года. Ранее был главой бизнес-инкубатора Y Combinator.

Леонид Уварчев